元旦迎「入冬最強冷空氣」！專家：跨年夜一地區有雨

生活中心／李明融報導

迎接全新2026年進入倒數階段，中央氣象署提醒本週跨年天氣「東北季風陪倒數」，30日東北季風增強，新竹以北、東北部有短暫雨，中南部依然多雲到晴為主，日夜溫差較大。氣象專欄「洩天機教室」提醒，元旦（1月1日）開始冷空氣開始南下，週五（1月2日）至週（1月4日）日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為2026首波強烈冷氣團，低溫恐怕下探7度以下，提醒民眾注意保暖。

元旦迎「入冬最強冷空氣」低溫恐↓7℃！專家揭跨年夜天氣：一地區有雨

29日清晨4：30紅外線雲圖顯示，東半部有零散低雲（左圖）。4：30雷達回波合成圖顯示，其所伴隨的降水回波大部分在海上（右圖）。（圖／翻攝自「洩天機教室」專欄）

「洩天機教室」專欄分享本週天氣型態，今（29日）晨新竹以南有較強「輻射冷卻」，截至清晨5點12分前，本島縣市平地最低氣溫前3依序為，新竹關西鎮11.6度，雲林古坑鄉12.3度，南投名間鄉12.6度。各地區平地最低氣溫約在13至15度；今晨觀測資料顯示，東半部有零散低雲，所伴隨降水回波大部分在海上、大台北東側、宜蘭有零星降雨。最新歐洲模式顯示，今日白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫升；北舒適南微熱、各地早晚涼，宜、花偶有零星降雨的機率。

氣象署提醒元旦恐將迎入冬最強冷氣團，低溫恐下探7度。（圖／翻攝自中央氣象署）

跨年夜（31日）到元旦（1月1日），東北季風先稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、亦逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，元旦開始冷空氣南下，氣溫漸降，週五（2日）迎來入冬最強冷空氣，為首波「強烈大陸冷氣團」機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，將一路影響到週日（4日），專家特別提醒要注意保暖、絕不可小覷。週六（3日）、週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。週日白天起冷空氣減弱、6日則另有一股冷空氣抵達；不過，無論歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，對4日之後的模擬，準確度已降低，且持續調整；應再觀察，勿急下定論。

