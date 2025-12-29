元旦迎「強烈大陸冷氣團」！連3天冷爆 下探7度時間點曝光

記者蔣季容／台北報導

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

元旦迎接冷氣團！中央氣象署表示，明後兩天（30至31日）北部、東半部有雨，到了元旦晚上大陸冷氣團南下，其中週五至週六（2日至3日）是最冷時刻，已達「強烈大陸冷氣團」等級，預計中部以北及宜蘭低溫下探到10至12度，南部、花東、澎湖13至14度，金門、馬祖7至9度。

中央氣象署科長劉宇其說明，今晚開始東北季風增強，水氣逐漸增多，明後兩天北部、東半部有雨，基隆北海岸、雙北山區雨勢較大，新竹以北、宜蘭降雨較持續，花東及恆春半島則是零星降雨，苗栗以南大致上多雲到晴。北部及東半部陰雨天氣預計到週五（2日）逐漸漸少，週六（3日）較為穩定。

溫度方面，劉宇其指出，明天東北季風增強，北部及東北部高溫約20度，低溫18度，其他地方日夜溫差大。元旦受到「強烈大陸冷氣團」影響，由北而南氣溫明顯下降，其中週五至週六氣溫最低，預計中部以北及宜蘭低溫下探到10至12度，南部、花東、澎湖13至14度，金門、馬祖7至9度。

未來氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其提及，週日（4日）冷氣團減弱，逐漸回溫，不過清晨各地還是相當寒冷，尤其北部、東北部回溫速度較慢，週日高溫還是在20度以下。此外，這波冷氣團因為溫度及水氣沒有配合好，因此高山降雪機率低，不過山區溫度仍偏低，登山民眾要留意路面結冰現象。

