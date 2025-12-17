元旦追日首選阿里山 祝山觀日、雲海夕照一次收藏 - https://www.watchmedia01.com

從日落到日出一次看，嘉縣熱推阿里山元旦迎新年遊程，圖為祝山日出。(圖／阿里山賓館提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】2025年即將進入尾聲，迎接嶄新2026年，阿里山憑藉壯闊山景、雲海日出與森林鐵道魅力，再度成為元旦迎新的熱門目的地。從《國家地理雜誌》推薦的小笠原山觀景台，到祝山觀日平台舉辦的「日出印象音樂會」，阿里山結合自然美景與人文活動，吸引國內外旅人前來感受一年之初的感動時刻。

入住阿里山賓館可獨享7樓景觀平台雲海霞輝。(圖／阿里山賓館提供)

阿里山年度指標活動「日出印象音樂會」將於2026年1月1日清晨5時30分至7時30分在祝山觀日平台舉行。林業鐵路及文化資產管理處配合元旦迎曙光活動，特別加開祝山線觀日列車，自清晨2時50分起發車前往祝山，回程首班車為上午7時15分、末班車為上午9時15分。

遊客搭乘林鐵抵達祝山車站後，可步行前往觀日平台，欣賞董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團的演出，並於約清晨7時05分迎接玉山群峰間露出的第一道曙光，為新的一年揭開序幕。

2026元旦到金質獎特優全台最高鐵道祝山車站欣賞紅楓、祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」。(圖／阿里山賓館提供)

即便未能搭上元旦祝山線觀日列車，旅人仍可透過多元方式感受阿里山日出魅力。位於園區中心點的阿里山賓館推出「曙光日出專案」，入住即贈祝山線來回火車票，讓房客能輕鬆前往小笠原山欣賞日出景致，一次飽覽中央山脈、玉山山脈與阿里山山脈交織而成的壯闊景觀，成為迎接新年的絕佳選擇。

阿里山慈雲寺銀杏與一旁的鐘樓、青楓，是遊客喜愛拍照的景點。

除了日出，阿里山的日落與晚霞同樣令人流連。距離阿里山賓館不遠的慈雲寺，是欣賞雲海、夕陽與晚霞的知名景點，黃昏時分，金色陽光灑落雲海，山頭染上一層溫暖色調，景色靜謐而壯麗，慈雲寺同時也是神木遺跡步道的起點之一，寺內銀杏、青楓與鐘樓相映成趣，成為遊客喜愛的拍照熱點。

元旦假期來到阿里山，遊客還可順遊神木遺跡，在神木車站搭乘森林小火車，感受百年森鐵風情；體力充沛者，亦可沿步道前往姐妹潭，遠眺鄒族心目中的聖山塔山奇岩。追日、雲海、森林與鐵道交織而成的阿里山迎新行程，讓旅人在2026年的第一天，深度體驗大自然的壯麗與療癒。