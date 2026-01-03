元旦追雪 武嶺炊煮開罰5起

元旦假期適逢低溫，合歡山降雪吸引大批遊客上山，卻有民眾在武嶺停車場違規炊煮，警方接獲5起通報，確認違規後依「太魯閣國家公園區域內禁止事項」各開出1500元罰單，此外，也有遊客違規爬武嶺停車場後方山徑，警方呼籲民眾切勿違規，以免發生危險。

合歡山武嶺為公路最高點，向來是遊客拍照打卡的熱門地點，一旁設有「鏡頭君」，過去曾拍下民眾持玩具長槍站衛兵、打麻將等畫面，還有燃放煙火、炊煮食物等破壞環境行為，另在昆陽等熱門景點，也有攀爬山壁、任意搭帳等脫序狀況，去年在颱風襲台封園期間，甚至有登山客強行入山，違法更嚴重耗費救難資源。

今年元旦連假期間，山區因低溫降雪，未料又有遊客在武嶺停車場內炊煮，累計接獲5起檢舉通報，太管處、保七總隊合歡小隊接獲報案後，派員前往查處，確認違規後開單告發。

由於違規案件愈來愈多，太管處自去年9月起，已調高園區內違規停車、燃放煙火、鞭炮、烤肉等多項禁止事項的裁罰金額。

此外，也有不少賞雪遊客為了去合歡主峰賞雪，直接從武嶺停車場後方小路上山，不過此路徑已豎立禁止進入告示牌。太管處表示，上合歡主峰請從台14甲旁主峰步道入口上山，為保護植被及遊客安全，武嶺停車場上方是禁止區域，請遊客不要擅入，如查獲擅自進入公告未開放之區域，將開罰1500元。

太管處強調，高山生態環境極為脆弱，調高罰鍰並非以處罰為目的，希望建立民眾尊重山林的正確觀念。