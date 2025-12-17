元旦連假有寒流？鄭明典1圖示警：北極冷空氣年底有外流趨勢

根據最新預測發現，目前高層極渦仍不穩定，預計年底或跨年時很可能引發另一波明顯的北極空氣外流，但現在仍無法預測外流區域，但是趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端。 圖：翻攝自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 元旦連假將至，不少人開始在安排旅遊行程，對此，前中央氣象署鄭明典提醒，預計在年底或跨年的時候，會有一段比較持續的「正北極振盪」，讓北極冷空氣小幅度慢慢的外流，不過目前還無法判斷影響區域，但趨勢上有可能轉到歐亞大陸。

鄭明典今日在臉書上指出，最近會有一段比較持續的正北極振盪，讓北極冷空氣比較限縮在高緯度地區，但是他強調，這不是說正北極振盪發生時，冷空氣就不會外流，而是冷空氣傾向於小鼓、小股的外流然後和暖空氣混合；和負北極振盪時，冷空氣大範圍外洩有所差異。

廣告 廣告

而根據最新預測發現，目前高層極渦仍不穩定，預計年底或跨年時很可能引發另一波明顯的北極空氣外流，但現在仍無法預測外流區域，但是趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

郵輪旅行沒保障？交通部：3個月內公告「定型化契約」

全台有感降溫！今晨輻射冷卻更強 鄭明典：平均低溫超越昨天