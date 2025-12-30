元旦連假轉濕冷！入冬最強冷氣團報到 低溫下探7度

隨著東北季風逐步增強，北台灣天氣轉涼並有降雨機會，元旦假期起氣溫將明顯下滑。（本刊資料照）

氣象專家吳德榮指出，隨著東北季風逐步增強，北台灣天氣轉涼並有降雨機會，元旦假期起氣溫將明顯下滑，且「愈晚愈冷」，民眾須提前做好保暖準備。

東北季風增強 北東轉涼有雨

根據吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」分析，今（30）日東北季風增強，東北季風稍增強，北部與東北部雲量增加，轉為局部短暫降雨，高溫略降，感受偏涼；明（31）日水氣進一步增多，降雨將更為明顯，其餘地區維持晴朗穩定，但日夜溫差大。今日各地區氣溫：

北部15至23度

中部12至28度

南部12至29度

東部11至28度

元旦起強冷空氣南下 最冷時段恐跌破7度

展望後續天氣，週四（1日）起強冷空氣南下，氣溫逐日下降；週五（2日）至下週（4日）清晨，將受入冬以來最強冷空氣影響，達「強烈大陸冷氣團」等級，平地最低溫恐降至7度以下。迎風面的北部、東北部天氣濕冷有雨，中南部則為乾冷型態。

反聖嬰機率逾8成 專家：冷冬風險提高

此外，氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」發文指出，反聖嬰現象發生機率在今年冬季至明年初超過8成，恐使東北季風偏強，台灣冬季偏冷機率提高，北東降雨偏多、中南部偏乾，冷冬風險約6成，後續仍需持續觀察。

廣告 廣告

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

更多鏡週刊報導

無緣叔嫂情誼更深！曹西平認定龍千玉是唯一親人 陪他走過低谷與孤獨

60歲王月自曝動開顱手術！昏迷5天「頭蓋骨少一部份」 Lulu發文集氣：一定沒問題的

演唱會、旅行都被拍！林俊傑認愛七七 戀愛時間軸一次看