元旦連「凍」三天低溫下探10度 雨勢減緩時間出爐

邁入2026年的第一天（1日），強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫明顯下滑，北部及東北部氣溫首當其衝。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預估，這波冷空氣威力將持續至週六，最冷時刻落在週五（2日）晚間至深夜，北部及西部空曠地區低溫恐下探10度；若水氣與溫度配合，高山地區更有機會降下瑞雪。

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團今日南下，北部白天高溫僅約16至17度，中部及花東約21至24度，南部約25至26度；晚間起中部以北及宜蘭低溫降至13至14度，南部及花東約16至18度，入夜明顯轉冷。

離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，氣溫約16至19度；金門晴時多雲，氣溫12至18度；馬祖陰時多雲並有短暫雨，低溫下探至10度，體感偏冷。

降雨方面，基隆北海岸與大台北山區有降雨，並有局部大雨發生機率，桃園以北及宜蘭有短暫雨，花東地區亦有局部短暫降雨；竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星降雨，中南部平地則以多雲天氣為主。

迎曙光機會南高北低

氣象粉專天氣風險指出，今天東北季風增強為強烈大陸冷氣團，迎風面的中北部及東部雲量偏多，看到新年第一道曙光的機會較低；中部以南大致為晴到多雲，相對較有機會迎接曙光。

週五最冷 高山有望降雪

天氣風險提醒，今天深夜至週五清晨將是氣溫最低點，預估北部空曠處、近山區及西半部地區，低溫將下探10至13度。海拔 200公尺以上的地區，氣溫甚至可能降至0至8度。 此外，今、明兩天水氣充足且氣溫夠低，在2000公尺以上高山有零星降雪的機會，追雪族可多加留意。

週末轉乾冷

天氣風險說，到了週六（3日）水氣逐漸減少，雖然仍受冷氣團影響，但新竹以南將轉為晴到多雲，白天氣溫略微回升1至2度，但感受上仍偏涼冷。 週日（4 日）冷氣團減弱，各地天氣轉好，雖然白天陽光露臉、氣溫回升，但受「輻射冷卻」效應影響，西半部夜間至清晨仍可能出現11至14度的低溫，日夜溫差大。