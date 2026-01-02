元旦遇寒流！熱水器大盜橫行基隆 6住戶跨完年無澡可洗

記者林俊華、楊忠翰／基隆報導

竊賊是徒步進入社區防火巷偷走櫻花牌熱水器。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區驚傳連環竊案，1日中午時分，不少民眾突然發現家中沒熱水，進一步查看後發現，戶外熱水器不翼而飛，而且清一色是櫻花牌的，由於正值寒流來襲，民眾只好先安裝便宜熱水器應急；目前六合里已有4戶受害，五福里亦有2戶遭殃，警方正在調閱監視器畫面追緝這名熱水器大盜。

2026年元旦，基隆市安樂區國家新城社區陸續傳出熱水器竊案，許多民眾跨完年後睡到中午，起床梳洗時沒有熱水，民眾原以為是沒電，但他們仔細一看後發現，戶外熱水器竟不見蹤影。

六合里住戶表示，目前他們里已發生4件熱水器竊案，隔壁的五福里也有2件，被偷的熱水器全是櫻花牌熱水器，而且同1條巷子只會偷1台；竊賊先開車到停車場，接著徒步進入防火巷犯案，並拿出黑色塑膠袋包住熱水器，再搬回車上後離去，每次犯案時間不到5分鐘。

另名住戶則說，六合里是傳統社區，存在多條防火巷，許多住戶為了避免一氧化碳中毒，均將熱水器裝在戶外，結果1樓住戶全成了受害者，而且天氣真的太冷了，他們立刻找來水電師傅，先安裝便宜熱水器應急。

據了解，警方獲報後展開追查，目前已掌握犯案車輛的車牌，正積極追緝熱水器大盜之下落。

1樓住戶熱水器被偷後，急忙安裝新的1台應付寒流。（圖／翻攝畫面）

