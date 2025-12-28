元旦過後冷氣團南下全台轉冷 北部白天溫度1字頭

（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署表示，明天各地氣溫略回升，但30日起氣溫逐日緩降，北部、東半部跨年夜為雲多偶有雨的天氣；大陸冷氣團明年1月2日南下、各地轉冷，預估台北全天氣溫僅攝氏13至15度。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天偏東北東至東風，水氣偏多，基隆北海岸、東北部降雨時間較長，並有局部大雨，桃園以北、花蓮地區、竹苗山區為局部短暫雨。

林定宜表示，30日東北季風增強、31日至明年1月1日東北季風影響，新竹以北、東北部短暫雨；苗栗、花東地區為局部短暫雨，其他多雲到晴；明年1月2日大陸冷氣團南下、3日影響，雨區以迎風面北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，林定宜指出，明天各地早晚偏涼，苗栗以南日夜溫差大；低溫部分，北部、東北部約21至23度，其他地區24、25度；高溫北部為22至25度，中南部26至27度。

林定宜說，30日起氣溫逐日緩降，明年1月1日台北低溫約16度；明年1月2日大陸冷氣團南下、各地轉冷，3日大陸冷氣團影響、4日稍減弱。

預估明年1月2日至4日，北部全天氣溫不超過20度，台北低溫13度，桃竹苗約11、12度，南部低溫約14度，而3日台北市全天僅13至15度。他說，這波冷空氣不排除冷空氣還有再強的可能，需持續觀察。

林定宜提到，雖然冷空氣偏強，然而目前觀察水氣以東北風迎風面為主，高山是否會降雪，仍要視後續有沒有中高層的水氣移入，需再觀察。

至於跨年夜至新年第一道曙光的天氣，林定宜預估，由於受到東北季風影響，北部、東半部雲量多、易有短暫雨，見到曙光的機會較低；其他地區大致上是多雲到晴為主，見到曙光的機會較高。

林定宜提醒，明天中南部、30日西半部地區有局部霧或低雲，影響能見度；明天、30日東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生。（編輯：陳清芳）1141228