元旦過後還會更冷？鄭明典揭「寒潮爆發機率」

前氣象局長鄭明典貼出1張圖，表示現在因為暖化嚴重，達到寒流標準的機率並不高，「寒潮爆發」通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準，但很可能會有一波氣溫驟降的現象。

500百帕高度場預報圖。 （圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今（1日）在臉書發文貼出1張500百帕高度場預報圖，他解釋上圖是1月1日下午5時，這個時間點，主要槽線（紅線）幾乎呈現東-西走向，這稱為橫槽；約一天過後（下圖）1月2日下午8時，槽線轉變成比較典型的東北-西南走向，此槽線變化過程就稱為「橫槽擺正」，而這個現象是統計上最常發生「寒潮爆發」的天氣型態。

廣告 廣告

鄭明典表示，「現在因為暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，寒潮爆發通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準。所以這次達到寒潮爆發的機率也不高，但還是提醒，很可能會有一波氣溫驟降的現象」。

延伸閱讀

竹北吊車大王開箱西門町豪宅！ 爽看台北101煙火

跨年夜陣痛送醫！媽媽猜中了：女兒真的當元旦寶寶

高捷凱旋站跨年夜廁所漏水！站務員急忙拿沙包擋水