元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告

社會中心／洪巧璇、董子誠 新北報導

心情不好，竟然跑到超商鬧事！元旦當天，有一名55歲的男子，疑似酒醉失控，到新北市新莊地區的一間超商，把一整排貨架給推倒，還到處亂砸，導致許多商品毀損，無法對外販售，店家初估損失大約6萬元，警方獲報到場，將男子帶回管束，而店家除了求償，也提告毀損。

獲報超商內有男子情緒失控，砸店鬧事，警方立刻到場。只見整排貨架被推倒在地，瓶瓶罐罐灑的滿地都是，商品也被到處亂丟，其他民眾擔心下一個遭殃的是自己，嚇得不敢靠近。警方vs.鬧事郭姓男子vs.店員：「東西都拿著，店員資料有抄嗎，他有毀損。」站在員警旁邊的，就是這回鬧事的郭姓男子，他渾身散發酒氣，失控大鬧超商，還把貨架上的昂貴烈酒全都砸毀，警方先把男子帶回派出所，保護管束。

廣告 廣告

酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告

酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告（圖／民視新聞）

民視記者洪巧璇：「重回事發現場，當時民眾就是闖入這間超商裡頭鬧事，無故把貨架上的商品通通推倒，不過店家也在事發之後，馬上將店內恢復原狀。」附近民眾：「隔壁好像有人在裡面打架還是怎樣，有人拿手機在拍裡面。」事發在1號下午5點多，新北市新莊區的一間超商內，一名55歲郭姓男子酒後獨自進入超商，在店內激動咆哮，甚至還動手砸店，造成多項商品摔落毀損，超商粗估損失6萬元，業者除了求償之外，也決定提告毀損。律師李育昇：「賠償的範圍除了毀損的商品價值外，超商額外支付人力來清掃，以及店家可能暫時，無法營業的收入損失等，都屬於超商可以求償的範圍。」

酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告

酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告（圖／民視新聞）

喝醉不是鬧事的理由，酒醒後該負起的法律責任，該賠的錢，一塊錢都別想賴掉。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告

更多民視新聞報導

怕爆！「莊家班麻油雞」雙北10分店遭加料 3嫌羈押禁見

人妻撞破尪租屋當砲房！整間超極樂「小三狂換戰袍」

元旦悲劇！20多歲警員交班時沒出現 同事查看驚見他宿舍猝死

