元旦開喝！星巴克、3大手搖飲買1送1 這家咖啡優惠爽喝1個月

生活中心／賴俊佑報導

星巴克1月2日大杯飲品買1送1。(圖／翻攝自星巴克官網）

2026年第一天就有咖啡、手搖飲優惠！星巴克1月2日推出大杯飲品買1送1優惠，新品「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」、「黑櫻桃風味瑪奇」趁活動嘗鮮；CoCo都可推出指定咖啡買1送1；功夫茶推出蜜桃胭脂紅茶買1送1；日出茶太推出抹茶系列飲品買1送1。

星巴克大杯飲品買1送1

星巴克推出「新年開工加油 好友分享日」，1月2日11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

廣告 廣告

活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

CoCo都可全新推出台灣柳丁美式。(圖／CoCo都可提供）

CoCo都可指定咖啡買1送1

CoCo都可2026年元旦起全新推出4款現磨咖啡新品，包括加入台灣當季柳丁的「台灣柳丁美式」、「台灣柳丁拿鐵」，以及椰香濃郁的「生椰職人拿鐵」、「粉角生椰拿鐵」。

即日起全台街邊門市臨櫃購買指定果咖品項（紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式），即享同價位買1送1；2026年1月每週二限定！全台街邊門市臨櫃購買、都可訂線上職人咖啡全品項買1送1，品項包括紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美 式、台灣柳丁美式、職人拿鐵、珍珠職人拿鐵、生椰職人拿鐵、粉角生椰職人、台灣柳丁美式。

功夫茶蜜桃胭脂紅茶買1送1（圖／功夫茶提供）

功夫茶蜜桃胭脂紅茶買1送1

功夫茶元旦推出「蜜桃胭脂紅茶買1送1」優惠，為2026揭開甜而不膩的序章，「蜜桃胭脂紅茶」以醇厚茶底作為基底，搭配蜜桃風味，茶湯色澤紅潤透亮，口感順口不苦澀，完美呈現果香與紅茶層次交織的平衡風味。

日出茶太抹茶系列飲品買1送1(圖／日出茶太提供)

日出茶太抹茶系列飲品買1送1

日出茶太「靜岡抹茶」系列以更濃郁厚實的茶韻全面升級回歸！推出「靜岡抹茶拿鐵」、「抹茶紅豆湯圓拿鐵」、「紫抹雲頂奶蓋拿鐵」等抹茶飲品；日出茶太歡慶元旦，2026年1月1日 12:00至20:00，凡出示日出茶太LINE會員者，全台日出茶太門市抹茶系列飲品買1送1，每店每日限量100組。

更多三立新聞網報導

2026年變有錢人！命理師不藏私「元旦招財術」 穿2色系財運大開

101跨年煙火遇大雨！賈永婕信心喊話：老天安排都是好事

日賣2千碗、排隊2小時！韓國45年牛腸火鍋來台灣了 明年再開2家

路易莎「200坪新品牌」等了20年終於開幕 咖啡、排餐菜單一次看

