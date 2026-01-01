元旦開財運！命理師揭「這樣穿」讓財神眷顧 唱國歌記得朝東方或北方

今天是元旦，命理師分享開財運撇步。示意圖，廖瑞祥攝



新年新氣象，各地舉辦升旗典禮迎接2026，命理師楊登嵙分享元旦開運招財術，透過一些民俗技巧，讓大家迎來發財好運氣。

楊登嵙提到，2026年1月1日在民俗上是乙亥日，乙是木，亥是水，可以準備一枚刻有自己名字的方形印章，切記不可是圓形，因為不穩固，升旗典禮時，面向升旗台唱國歌，最好面向東方（木）或北方（水），可讓旺財開運效果加倍。

楊登嵙說，這枚印章（開運印鑑）可以帶在身上、放在包包，也可放在辦公桌抽屜、保險箱等「財位」，未來有簽約用印，帶著這枚印章簽契約，可以讓人無往不利。

楊登嵙乙亥日旺財旺運的色系是木色系與水色系，身上服裝、飾品、錢包可選綠色、蘋果色、橄欖綠色、墨綠色、藍色、黑色，容易吸引財神爺眷顧。另外，升旗典禮時，錢包內面額由內而外，由小而大排列，金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍，幸運程度會讓人笑開懷。

民俗觀點，僅供參考，切勿迷信。

