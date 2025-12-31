元旦開運帶「方印章、1111元」升旗 綠、黑色服飾加持

記者高珞曦／綜合報導

隨著2026年元旦到來，大家迎接新年新氣象，不妨趁這天為自己進行1場轉運招財術，民俗專家楊登嵙指出，元旦可帶方形印鑑去升旗，再搭配木色系、水色系的服飾，有助於開運效果加倍！

民俗專家楊登嵙分享元旦開運小秘技，只要帶方形的印鑑參加元旦升旗就好。（示意圖／取自pexels）

楊登嵙表示，2026年1月1日元旦為乙亥日，五行中乙為木、亥為水，這天適合穿木色系如綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠色的服飾，或水色系如藍色、黑色等，幫助吸引更多好運。也可選擇這2種色系的錢包，並裝入1111元或1萬1111元的錢鈔，按由內而外、由小到大排放整齊，好運更加倍。

同時，升旗前帶上刻有自己名字的方形印鑑，面向升旗台時，讓自己的方向朝東方（木）或北方（水），旺財開運效果更好！不過楊登嵙也提到，較不建議帶圓形印鑑，因為圓形意味著「不穩固」。

之後可以將這枚「開運印鑑」隨身攜帶，或放在辦公室抽屜、保險箱裡，也可放在自己的財位，未來簽約用印時，多多使用這枚印鑑，讓自己在發財路上無往不利。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

