元旦開運招財術！ 朝「這方位」唱國歌 效果加倍





元旦就在明天！俗話說的好，「早起的鳥兒有蟲吃」社團法人台中市名門命理教育協會事長楊登嵙分享，可以參加當天早上的升旗典禮，迎接晨曦升起的正能量陽光，藉由大家同時唱誦的強大磁場來旺財。

楊登嵙說明，2026年1月1日元旦，該日是乙亥日，乙是木，亥是水，所以在當天準備一枚刻有自己名字的方形印章，因為圓形不穩固，面向升旗台唱國歌，最好面向東方（木）或北方（水），那旺財開運效果加倍。此枚印章（開運印鑑）可以帶在身上、放在包包、放在辦公桌抽屜內、放在保險箱內，放在「財位」。若未來有簽約用印，只要帶著這枚印章（開運印鑑）簽契約，可以讓持有者無往不利！

由於是乙亥日，乙是木，亥是水，楊登嵙提到，旺財旺運的色系就是「木」色系：綠色、蘋果色、橄欖綠色、墨綠色。「水」色系：藍色、黑色。升旗典禮當天，身上所穿著的服裝、配戴的飾品，如果是水、木色系，好運一定旺旺來，身上所帶的錢包色系，如果是水、木色系，那財神爺就容易找上您。

楊登嵙強調，參加升旗典禮時，錢包內面額由內而外，由小而大排列，金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍，幸運程度會讓您笑開懷！

（封面示意圖／翻攝Pexels）

