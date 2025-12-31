元旦開領1200元！文化幣「優惠攻略」一次看 APP升級還能抽聯名IP

記者柯美儀／台北報導

13-22歲元旦起可領1200點文化幣。（圖／文化部提供）

115年起，13-15歲將正式納入文化禮金常態化發放範圍，也就是從13-22歲將有10年可以使用文化幣，並將於2026年1月1日上午8點正式開放領用。文化部也公開「文化幣攻略」，搭配APP升級為「遊戲化消費體驗」，帶領首次踏入文化幣新手村，或是早就已經成為老手的年輕朋友，一起展開各自精彩的文化體驗旅程。

♦誰可以領？

出生日期在93年1月1日至102年12月31日的13-22歲青少年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等。

♦如何領取？

1.手機下載「文化幣」APP。

2.輸入手機、密碼、e-mail完成註冊。

3.點選文化禮金。

4.輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期、居住地及戶籍地，16-22歲需再輸入「領補換類別」及「發證日期」，即可通過驗證。

5.完成領取文化幣並馬上使用。

♦哪裡可以消費？

共有超過1萬個藝文消費點，包含聽音樂會、看表演、看展覽、Live house、桌遊體驗、社區營造活動、逛博物館、文化體驗旅程；買書、買漫畫、買雜誌；手作DIY及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域的展會、市集；看國片、唱片行、樂器行等。

文化幣明天上午開放領取。（示意圖／資料照）

【優惠攻略】

♦表演藝術青年席位

1.由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。

2.表演藝術青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」。

3.青年席位票券限符合文化禮金領取資格者訂購，入場時應出示身分證件供查驗。

♦視覺藝術青春票

1.進入青春票專區，找到想看的展覽放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，即可完成折抵。

2.青春票也可以在展覽票口，以文化幣APP掃描藝文消費點QRCode購買。

3.視覺藝術青春票優惠方案，每張票100元，即可觀賞國內外藝術家作品，感受藝術與生活的緊密連結。

4.青春票限符合文化禮金領取資格青少年訂購，入場時應出示身分證件供查驗。

♦國片電影票

1.掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

2.多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。

3.115年1月1日至3月31日期間限定，不僅全時段使用文化幣2點加贈1點，還有青春早安場，結伴看國片消費達350點，回饋200點。

♦獨立書店點數回饋

在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案）」的藝文消費點消費，使用文化幣2點馬上加贈1點（例如使用600點便可加贈300點），每人最高回饋600點。

♦單筆消費滿200點立即抽獎

使用文化幣消費單筆滿200點就即立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。

♦邀請新朋友領取文化禮金享回饋

已領取文化禮金的青少年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

♦APP體驗升級玩任務，集徽章、抽聯名IP

今年APP體驗升級，全新會員等級、蒐集徽章任務、週簽到獎勵，在探索藝文的過程中，一路升級，不僅可以獲得加碼文化幣，還有機會把聯名IP周邊商品帶回家（聯名IP周邊商品抽/贈獎規則另於文化幣官網公告）。

文化幣會員分成6個等級，包含：

LV.0見習生，領取文化幣後的初始等級。

LV.1初心者，累積消費600點並蒐集2枚徽章。

LV.2冒險者，累積消費1,200點，蒐集3枚徽章並累計簽到4週，即可獲得文化幣加碼50點，還有機會抽中聯名IP周邊商品。

LV.3菁英，累積消費1,400點、蒐集4枚徽章並累計簽到8週，即可獲得文化幣加碼100點。

LV.4大師，累積消費1,600點、蒐集5枚徽章並累計簽到12週，即可獲得文化幣加碼150點。

LV.5傳說，累積消費1,800點、蒐集6枚徽章並累計簽到16週，即可獲得文化幣加碼300點，還有機會獲得一整套聯名IP周邊商品。



♦集章任務有哪些？

一邊用文化幣消費解任務，一邊獲得每季不同款式的超人氣國內原創角色IP徽章，集章任務分為5大類型，包含：

1.極限消耗：用完1200點文化幣，再解鎖週簽到任務。

2.時光共振：當季累計簽到4次。

3.時令感應：完成當季主題加碼活動。第1季為國片、第2季為表演藝術、第3季為博物館、第4季為獨立書店（每季主題加碼活動內容詳情請見文化幣官網）。

4.參與任一藝文活動，不限金額即可獲得藝文類型對應的徽章。

5.瞬行制霸：不定期於文化幣官網公告推出限定活動。

