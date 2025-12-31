元旦限定買一送一！ 功夫茶招牌「蜜桃胭脂紅茶」新年第一天開喝

迎接新的一年，不妨用一杯熟悉又療癒的飲料，替生活按下重新開始的鍵。功夫茶宣布，將在2026年元旦當天推出限定優惠，人氣招牌飲品「蜜桃胭脂紅茶」祭出買一送一，讓新年第一天，就能用清爽果香開場。

「蜜桃胭脂紅茶」以紅茶為基底，搭配淡雅蜜桃香氣，風味清甜不膩，是許多消費者心中的常點款。果香與茶韻之間拿捏得剛剛好，既保有紅茶的厚度，也多了一份輕盈感，無論是想來點果香變化，或單純想喝杯不出錯的紅茶，都能輕鬆入口。

廣告 廣告

（圖／功夫茶）

功夫茶選在元旦推出買一送一優惠，主打簡單、直接的回饋方式，邀請消費者在新年第一天，用一杯熟悉的招牌飲品，替假期多留下一點輕鬆的節奏。沒有複雜門檻，也不必多想怎麼搭配，就是一杯適合慢慢喝、好好迎接新年的紅茶時光。

優惠活動於2026年1月1日元旦當天限定推出，採來店購買、每人限購一組，數量有限，實際供應依各門市狀況為準。

延伸閱讀

年末就是要吃蟹！壽司郎「年終賀蟹」限時19天登場 多款經典螃蟹壽司回歸

草莓季吃好吃滿！LADY KELLY高顏值蛋糕「草莓堆成小山」 華麗新品一次登場