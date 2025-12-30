元旦領唱國歌！ 陳彥博還要拉雪橇奔高雄

再過兩天就是新的一年，總統府前也按慣例有元旦升旗活動，而這次主題緊扣總統賴清德的政見，「健康台灣」，所以國歌不只有醫護人員領唱，另外也邀請了極地超馬選手陳彥博，而且陳彥博結束國歌演唱後，隨即還要展開環台訓練，要一路從總統府跑到高雄美術館！

超馬選手陳彥博坦言首度在府前領唱很緊張，還特別研究如何清嗓。（圖／TVBS）

迎接嶄新的一年，總統府前元旦升旗典禮將於兩天後登場。本次活動主題緊扣總統賴清德的「健康台灣」政見，除了安排改編版的超動感「國民健康操」，讓民眾一早就能跟著活動筋骨外，國歌領唱陣容更邀請了醫護人員團體以及極地超馬選手陳彥博共同擔綱。

對於受邀領唱國歌，陳彥博難掩興奮與緊張。 超馬選手陳彥博說：「（收到邀請）突然間蠻驚訝的，也蠻SHOCK（震驚），通常都是在國外，比完賽的時候唱國歌，然後第一次要總統府前面唱，其實蠻緊張的，那也感到蠻驕傲的，所以有稍微去了解一下怎麼清嗓。」

除了要克服在總統府前開金嗓的壓力，典禮結束後，陳彥博還將立即展開一項艱鉅任務。為了備戰接下來的賽事，他將從總統府出發，拖著重達近30公斤的雪橇車進行環台訓練，預計一路跑到高雄美術館，全程約433公里，展現驚人的毅力與體能。

在表演團體方面，繼國慶大典後，北一女樂儀旗隊「小綠綠」們也將再度登上凱道，把握最後時間加緊練習，要在新年第一天展現滿滿活力。此外，來自花蓮馬太鞍部落的原住民歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣，也將率領族人獻唱，期盼遭受天災重創的部落能重建陽光，並藉此向投入救災重建的「鏟子超人」們致上最高謝意。

主辦單位提醒，不同於國慶大典需要邀請函，元旦升旗典禮開放民眾自由參加。活動預計於清晨4點30分開始，並於6點21分與總統、副總統一同高唱國歌，歡迎民眾早起共襄盛舉。

