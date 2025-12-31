元旦領錢啦！文化幣、生育補助、TPASS乘車回饋、租金補貼、國旅生日住宿金領取資格一次看
元旦領錢囉！2026年即將到來，在新的一年裡，政府在文化推廣、生育、交通、租屋、旅遊部分都有提供相應的補助或回饋，符合條件者就有機會省下荷包。究竟補助及回饋內容是什麼？Yahoo新聞編輯室帶您一次掌握！
看更多》1月新制懶人包：最低工資漲至2萬9500元、生育補助每胎10萬、病假還有全勤拿
文化幣1200點元旦發放！13～22歲都能領
同學們有福啦！文化部宣布，自2026年起，全國13至22歲的青年朋友都能領到1200點文化幣，價值新台幣1200元，元旦當日上午8時開放領用，除了可用於買書、看國片、逛展覽、文化旅遊等藝文活動，還能透過觀看國片、邀請好友等方式獲得加碼贈點。更特別的是，這次文化幣App特別導入「遊戲化消費體驗」機制，升級過程可以加碼贈點，還有機會獲得黃阿瑪、黑啤、啾啾妹、怪奇事物所所長等IP代言人專屬徽章，趣味性點滿。
看更多》文化幣元旦發放13～22歲都能領！文化幣怎麼領、怎麼用Q&A一次看｜Yahoo補助通
擴大生育補助每胎至10萬！未投保國人、外籍配偶也適用
為打造友善的生育環境，行政院通過「好孕三方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」。2026年1月起，針對「擴大生育補助方案」項目，提供女性國人（含與本國人結婚之外國籍配偶）生育，可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎達10萬元；且雙生以上者，依比例增給。
參加勞保、公保、農保、軍保、國保的被保險人，申請保險生育給付時，將合併發給生育補助；未參加社會保險的本國籍新生兒生母，則需在辦理新生兒出生登記時，由戶政事務所提供「一站式服務」，或透過郵寄或網路向勞保局提出申請。
高齡者自願繳回駕照 提供TPASS乘車回饋
高齡駕駛可能因視聽覺、資訊處理認知功能及運動反應能力退化，使得駕駛行為變得相對危險。有鑑於此，交通部實施高齡駕駛人駕駛執照管理制度，2026年起，除了把換照年齡提前為70歲外，為了鼓勵70歲以上長輩主動繳回駕照，公路局也加碼提供TPASS公共運輸乘車優惠，長輩們即便不開車，也可以搭乘大眾運輸享回饋。
自2026年1月起，年滿70歲以上長者自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書、加入TPASS常客後，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公路、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車（計程車必須有驗票設備才會納入回饋範圍）等公共運輸，依實際搭乘電子票證支出金額補助50％回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間兩年，讓長者安全出門不受限。
延伸閱讀》元旦4交通新制 年滿70歲繳回駕照享TPASS回饋
租金補貼新制禁違建申請、入住婚育宅補貼加碼
3000億元中央擴大租金補貼專案，替不少租屋族減輕負擔。2026年這項政策依舊會持續進行，不過有新制度上路要留意，考量「無房屋稅籍之未保存登記建築物」恐潛藏公共安全危險，內政部國土署發布新聞稿指出，2026年「300億元中央擴大租金補貼專案」，申請條件刪除「無房屋稅籍之未保存登記建築物」，僅保留「具房屋稅籍且已保存登記，或已取得建築物合法證明文件之建築物」。白話來說，只有合法住宅能申請租金補貼，頂樓加蓋、違建等非法建築則不得申請，但舊戶可有一年的緩衝期。
此外，內政部亦放寬青年婚育族群申請資格，所得標準從最低生活費3倍調至3.5倍，結婚兩年內或新生兒家庭補助加碼50%，每多生一胎再加碼50%。以租金補貼金額5000元為例，新婚後補助變7500元；生一胎，租金補貼則加碼至1萬元，期盼能為年輕族群減輕生活壓力。
延伸閱讀》違建不能申請、婚育加碼補助 2026租金補貼新制一次看
國旅生日住宿金補助！4月一次抽全年1.2萬名當月壽星
交通部觀光署2026年推出五大國旅補助方案，包含：平日住宿補助、生日住宿金、遊樂園憑票根留宿享優惠、Taiwan PASS平日國旅優惠、企業員工旅遊獎勵方案。其中，生日住宿金規畫於2026年4月進行抽籤，屆時將回溯到2026年元旦，將涵蓋1至3月的壽星，並將一次抽出12個月分、共1萬2000名幸運兒可以獲獎，在2026年年底前都可使用住宿金，對有意國旅住宿的民眾而言，不無小補！
看更多》國旅補助2026整理包：生日住宿金怎麼抽？5大補助方案有哪些？補助多少錢？【不斷更新】
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：沈孟燕、廖梓鈞
