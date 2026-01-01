▲元旦驚喜迎賓！「2026馬來西亞旅遊年」全球啟動，機場送限量好禮，每週56班直飛助攻台灣市場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】為迎接國家級觀光盛事「2026馬來西亞旅遊年」（Visit Malaysia 2026，簡稱 VM2026），馬來西亞於2026年元旦正式啟動全球推廣計畫。全馬13個州屬、55個重要出入境關口同步展開盛大迎賓行動，展現「開門迎客」的熱情與決心。馬來西亞觀光局台北辦事處亦於元旦清晨驚喜現身桃園國際機場，向搭乘中華航空與長榮航空直飛吉隆坡及檳城的旅客致贈限量歡迎好禮，讓旅客從啟程開始就感受馬來西亞的熱情款待。

馬來西亞觀光局台北辦事處副處長娜伊瑪荳（Naimah Binti Abdul Rahman）親自到場，與即將前往馬來西亞的旅客互動合影，為新年首航增添溫馨氣氛。此次機場快閃活動不僅象徵 VM2026 正式啟動，也展現馬來西亞對台灣旅遊市場的高度重視。

慶賀新年首航 限量紀念品暖心送機

活動當天，觀光局於報到櫃台準備 VM2026 限量主題紀念品，包含官方吉祥物馬來熊「Wira」與「Manja」周邊小物，以及融合馬來西亞文化特色的峇迪蠟染圖騰零錢包、手機吊繩等，讓旅客在元旦出發的旅程中收穫滿滿驚喜與祝福。

全國55個關口同步迎賓 展現國家級熱情

配合全球啟動儀式，馬來西亞旅遊、藝術及文化部長拿督斯里張慶信（YB Dato Sri Tiong King Sing）親自坐鎮吉隆坡國際機場主會場。他表示，「2026馬來西亞旅遊年」不僅是一項觀光推廣計畫，更是展現馬來西亞團結精神、熱情好客與多元文化的重要里程碑。元旦當天，全國13州屬、55個重要出入境關口同步展開迎賓活動，象徵馬來西亞全面敞開大門，迎接來自世界各地的旅客。

300場節慶接力登場 目標吸引4,700萬國際旅客

透過 VM2026 推廣計畫，馬來西亞設定於2026年吸引4,700萬名國際旅客的目標，全年將推出超過300場重點活動，涵蓋華人農曆新年、穆斯林開齋節，以及原住民族重要慶典，如沙巴豐收節（Tadau Ka’amatan）與砂拉越達雅節（Gawai Dayak）等，結合美食、傳統文化表演與創意體驗，帶領旅客深入感受「亞洲魅力所在」。

同時，全國州政府、航空公司、旅遊業者及企業夥伴亦將陸續推出「2026馬來西亞旅遊年」專屬優惠，涵蓋住宿、景點門票、餐飲、紀念品與旅遊套裝行程，全面迎接全球旅遊熱潮。

台馬航線密集 每週56班直飛強化連結

在台灣市場方面，目前共有中華航空、長榮航空、星宇航空、馬來西亞國際航空、亞洲航空及峇迪航空等六家航空公司營運台灣直飛馬來西亞航線，每週共56班直飛航班，串聯台北、高雄與吉隆坡、檳城、亞庇等熱門城市。密集且多元的航班選擇，持續強化台馬兩地的旅遊連結，也讓台灣旅客規劃馬來西亞行程更加便利。

隨著「2026馬來西亞旅遊年」正式啟動，馬來西亞將以更豐富的文化體驗、節慶活動與旅遊優惠，熱情迎接全球旅客，邀請台灣民眾一同前往探索多元又迷人的馬來西亞風情。