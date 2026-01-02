元旦驚見陳見賢「超像蔣經國」 本尊回應了

▲陳見賢昨（1）日戴上一副黑框眼鏡，現身新竹縣政府於府前廣場舉行的升旗典禮，讓網友直呼「有神似蔣經國！」（圖／取自陳見賢FB）

[NOWnews今日新聞] 新竹縣長楊文科明年卸任，國民黨包括現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘都有意爭取接棒，日前經黨中央協調後，林思銘決定退出初選。而陳見賢昨（1）日戴上一副黑框眼鏡，現身新竹縣政府於府前廣場舉行的升旗典禮，讓網友直呼「有神似蔣經國！」；對此，陳見賢也親自回應了。

陳見賢昨在臉書發文分享元旦參加新竹縣府升旗典禮；陳表示，「馬年，象徵向前的力量，祈願國運昌隆、人民安居樂業，也願每一位縣民事事順心、天天開心」，並配上3張照片，照片中可見陳戴著黑框眼鏡、身穿淺藍色夾克，意外引發網友討論，紛紛留言表示，「經國、見賢，傻傻分不清楚」、「像蔣經國欸」。

對此，陳見賢也親自回覆留言道，「 真的嗎？謝謝您的讚美」；另外，針對林思銘確定退出初選，陳見賢日前也透過競選辦公室發聲明，隔空感謝林持續堅守立法院，為國家、為人民全力打拚，也一步一步實踐他對新竹縣民的承諾。

