元旦，雪在淨世／王原昌

王原昌

新年伊始，寒風低吼

天地一片蒼茫。烏雲深處

一群白蝴蝶，搖曳，盤旋

以蓋世之白，伸出無瑕臂膀

在混沌裏描繪冬的輪廓

河山蘇醒了。萬物靜穆

被注入聖潔，如一群朝聖者

一步一叩。靜臥的山脈

披上素縞，環抱灌叢

沉入一場無聲的淨界

眾生雀躍。每一寸肌膚

都在這純白中，被重新提純

我亦在其中。渴望高潔

如同這漫天飛舞的瓊芳

以輕盈之軀，撲向塵世的渾濁

只為滌蕩，只為昇華

最終鑄就生命的新高度