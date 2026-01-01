元旦10萬人搶領馬年錢母！竹山紫南宮人龍綿延7公里…他排14天奪頭香

記者吳崑榆、吳泊萱／南投報導

2026新年第一天，南投竹山紫南宮按照往年慣例，發放丙午馬年錢母，吸引高達10萬人排隊領取，人龍綿延7公里長，十分壯觀。而排第一的是來自彰化秀水鄉的張先生，為了替母親祈福，他在12月19日就提前來卡位，露宿14天成功奪得頭香。

2026第一天，竹山紫南宮湧入10萬人排隊領馬年錢母，隊伍綿延7公里。（圖／翻攝畫面）

紫南宮馬年祥瑞錢母原訂於今日（1日）上午9時發放，因天氣晴朗，許多民眾連夜來排隊，現場湧入高達10萬人，為了加快領取速度，廟方決定於上午8時30分提前發放。

廣告 廣告

2026第一天，竹山紫南宮湧入10萬人排隊領馬年錢母，隊伍綿延7公里。（圖／翻攝畫面）

今年的頭香是來自彰化秀水鄉的張先生，這是他第3次來紫南宮排隊領錢母，他表示為了替母親祈福，自己19日就先來排隊卡位，為了過夜還準備了瑜珈墊，一路排了14天，最終拔得頭籌，拿到馬年金銀紀念套幣特別款。

紫南宮馬年錢母亮相，質感大升級。（圖／翻攝畫面）

紫南宮主委莊秋安表示，今年的錢母經請示土地公、土地婆後，大幅提高預算強化包裝質感，呈現如名牌精品般精緻外觀。另外，今年排隊前5000人還可領取「金雞蛋」，內容物包含1錢金戒指15只、現金6000元紅包20包、「馬上發財」精裝套幣組1200組以及福氣項鍊300條、金銀錢母等超值限量禮品。

今年排隊前5000人還可領取「金雞蛋」，最大獎是15只1錢金戒指。（圖／翻攝畫面）

而首位抽到金戒指的幸運得主是來自桃園的黃先生，這是他第7年來排隊領錢母，之前也曾抽到過2000元現金。另外一位幸運得主則是台中劉小姐，她曾在龍年抽中過金戒指，今年戴上幸運金戒來排隊，幸運抽中6000元現金。

更多三立新聞網報導

騎車接孫遇劫！台中鄰長嬤留言「一起吃飯跨年」遭輾斃…愛女心碎淚崩

台中妹借10萬「簽約肉償」！還債後慘遭性侵拍片…惡狼重判10年上訴沒用

夫妻求子17年喜獲元旦寶寶！名醫示警：2026恐面臨「10萬人」保衛戰

4月才參加大罷免宣講！民進黨台中戰將劉八郎驚傳病逝…享壽84歲

