元旦12星座運勢一次看！金牛獲意外驚喜 雙魚投資大豐收

【緯來新聞網】今（1日）是元旦，2026年的第1天，象徵著一切重新開始，希望能揮別惡運，迎來順遂。「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師便分享這一天的12星座運勢，金牛座感情進展甜蜜、處女座可得豐厚獲利。

小孟老師分享2026元旦的12星座運勢。（示意圖／翻攝自pixabay）

●牡羊座

工作：善良正直友善

感情：願意遷就對方

財運：獨立經商有利

幸運色：耐火磚紅

貴人：魔羯

小人：獅子



●金牛座

工作：獲得意外驚喜

感情：感情進展甜蜜

財運：穩定發展局面

幸運色：暗礦藍

貴人：牡羊

小人：水瓶



●雙子座

工作：積極表現成果

感情：聽聽伴侶意見

財運：多種賺錢管道

幸運色：栗色

貴人：雙魚

小人：牡羊



●巨蟹座

工作：掌握主導權力

感情：情人互動良好

財運：投資眼光不錯

幸運色：番木瓜色

貴人：水瓶

小人：金牛



●獅子座

工作：事業穩定經營

感情：感情投其所好

財運：另闢賺錢捷徑

幸運色：幽靈白

貴人：獅子

小人：天秤



●處女座

工作：適合經手契約

感情：當個愛情聽眾

財運：可得豐厚獲利

幸運色：月黃

貴人：巨蟹

小人：雙魚



●天秤座

工作：豐碩成果回報

感情：貴人相助有成

財運：財務評估特準

幸運色：海軍藍

貴人：處女

小人：巨蟹



●天蠍座

工作：獲得效益回饋

感情：得到伴侶照顧

財運：嘗試合夥投資

幸運色：靛色

貴人：雙子

小人：天蠍



●射手座

工作：獲得公司補助

感情：獻出浪漫玫瑰

財運：獲利再創新高

幸運色：暖粉紅

貴人：金牛

小人：射手



●魔羯座

工作：理性對待同事

感情：滋潤對方心靈

財運：物美價廉好物

幸運色：萬壽菊黃

貴人：射手

小人：雙子



●水瓶座

工作：爭執減少很多

感情：打動對方芳心

財運：有機會得分紅

幸運色：青瓷綠

貴人：天蠍

小人：處女



●雙魚座

工作：計劃穩定執行

感情：對方表露心聲

財運：投資大有所獲

幸運色：淺珊瑚紅

貴人：天秤

小人：魔羯



★ 民俗說法僅供參考 ★

