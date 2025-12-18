元旦4交通新制 年滿70歲繳回駕照享TPASS回饋

（中央社記者黃巧雯台北18日電）交通部今天公布，明年元旦起將有4項新措施實施，包括年滿70歲以上長者自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋，每月回饋金上限新台幣1500元，補助期間2年。

交通部今天公布，115年1月起推出4項新措施，涵蓋國際郵輪管理、高齡者自願繳回駕照提供TPASS乘車回饋、遊覽車管理及國際掛號小包服務調整。

國際郵輪在台母港營運新制推動部分，交通部表示，115年起，國際郵輪在台母港營運應在台灣設立在台分公司，或委託台灣船務代理業代為處理郵輪載客業務；若有消費爭議案件，將由航港局及觀光署分別督責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，以保障消費者權益。

廣告 廣告

針對駕照管理改革，交通部將於明年1月起，分階段推動17項措施，其中年滿70歲自願繳回駕照提供TPASS乘車回饋，將於元旦上路。

交通部說明，年滿70歲以上長者辦理自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書後（加入TPASS常客），自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸（含公路、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車），依實際搭乘電子票證支出金額補助50%回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年。

此外，目前全台有1.3萬多輛遊覽車客運業車輛，為加強遊覽車營運管理，交通部表示，明年元旦起遊覽車車輛應全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，讓公路主管機關可以清楚掌握實際駕駛人身分與駕駛時間；若未依規定者，將先勸導改善，惡意不裝者，將可罰9000元罰鍰。

另為配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自明年1月1日起，取消國際掛號小包（不含大陸地區）簽收及書面查詢服務；中華郵政也已公告，明年元旦起寄往各國（大陸地區除外）國際掛號小包取消收件人簽收及書面查詢服務，但仍維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務。

中華郵政指出，自明年1月1日至3月31日期間，凡交寄國際掛號小包（不含大陸地區），將提供每件10元郵資減免優惠。（編輯：吳素柔）1141218