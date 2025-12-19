元旦4交通新制！滿70歲自願繳回駕照 2年可領3.6萬

交通部今日公布明年元旦將有四項重大交通新制同步實施，涵蓋高齡駕駛管理、遊覽車安全監理、國際郵輪營運規範及郵政服務調整。

在高齡駕駛管理方面，年滿70歲以上民眾若自願繳回駕照，完成相關申請及個資授權程序、加入TPASS常客後，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸工具，將依實際電子票證支出金額獲得50%乘車回饋。適用範圍涵蓋市區公車、公路與國道客運、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及具驗票設備的計程車。每月回饋金上限1,500元，補助期間為2年，最高可領取3萬6千元，回饋金將於次月25日開放領取。

遊覽車營運安全同步納入新制重點。明年起，全台約1萬3千輛遊覽車須全面裝置具駕駛識別功能的設備，並將駕駛身分及工時資訊介接至指定平台，讓主管機關即時掌握實際駕駛情形，降低疲勞駕駛風險。相關設備每車最高補貼2千元，若經勸導與輔導後仍未依規定完成安裝，可處9千元罰鍰。

此外，為提升考照鑑別度，明年1月起機車筆試將全面改為選擇題，取消是非題，出題數維持50題。新版題庫將刪除不合時宜題目，並新增危險感知情境題，強化實際用路風險判斷能力。

國際郵輪母港營運規範將更加明確。自2026年起，國際郵輪若以台灣作為母港營運，須於國內設立分公司，或委託我國船務代理業者處理載客服務。未來發生消費爭議，將由航港局督責郵輪公司、觀光署督責旅行社，依權責分工處理，強化消費者權益保障機制。

郵政服務配合萬國郵政聯盟政策同步調整。元旦起，除大陸地區外，寄往各國的「國際掛號小包」將取消收件人簽收及書面查詢服務，但維持郵件追蹤查詢以及郵件遺失、被竊或毀損的補償機制。中華郵政規劃過渡配套，自明年1月1日至3月31日止，交寄國際掛號小包可享每件10元郵資減免優惠。

