元旦4交通新制！70歲以上長者自願繳回駕照最高領3.6萬

明年元旦起，交通部將實施四項重要交通新制，旨在提升交通安全及服務品質。其中，針對年滿70歲的高齡駕駛者，自願繳回駕照可獲得TPASS乘車回饋，每月最高可領1500元，補助期長達兩年，總計可達3萬6000元。

根據交通部的說明，年滿70歲的長者在辦理自願繳回駕照時，需簽署個資授權同意書並加入TPASS常客計畫。自繳回駕照次日起，持敬老卡搭乘各類公共交通工具，包括公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車，將依實際搭乘金額提供50%的回饋金。

年滿70歲的高齡駕駛者，自願繳回駕照可獲得TPASS乘車回饋，每月最高可領1500元，補助期長達兩年，總計可達3萬6000元。(資料圖／翻攝畫面）

此外，自明年1月1日起，所有遊覽車客運業的車輛必須強制裝置駕駛識別設備。交通部指出，這項措施旨在加強遊覽車的營運管理，確保行車安全。全台目前有約1.3萬輛遊覽車，未來所有車輛必須安裝具備駕駛識別功能的設備，每輛車可獲最高2000元的補助。若經過勸導仍不安裝，將面臨9000元的罰款。

遊覽車客運業的車輛必須強制裝置駕駛識別設備。(資料圖／翻攝畫面）

另外，根據萬國郵政聯盟（UPU）政策，自115年1月1日起，各國郵政將取消「國際掛號小包」的簽收及書面查詢服務。中華郵政也宣布，明年元旦起，寄往各國的國際掛號小包將不再提供收件人簽收及書面查詢服務，但仍維持郵件遺失、被竊及毀損的補償及追蹤查詢服務。過渡期間，從115年1月1日至3月31日，寄送國際掛號小包的郵資將享有每件10元的減免優惠。

最後，交通部指出，自115年起，國際郵輪在台母港營運必須設立在台分公司或委託本地船務代理業負責郵輪載客業務，若發生消費爭議，將由航港局及觀光署負責處理，以保障消費者的權益。

