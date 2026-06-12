元智中語系攜手越南雒鴻大學簽署合作備忘錄 深化華語教育

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圖一元智中語系何威萱主任（左）與雒鴻中國語言系梁雲輝副主任（右）簽署合作協議(元智大學提供)

為了深化國際華語教育合作與拓展師生交流網絡，元智大學中國語文學系與越南雒鴻大學（Lac Hong University）簽署合作備忘錄（MOA），雙方在華語教學、學生實習、教師交流及課程合作等面向展開合作，攜手培育具備跨文化溝通能力與國際競爭力的華語人才。

越南雒鴻大學副國際長黃進勇、中國語言系副系主任梁雲輝率團來訪元智大學，展開為期一週的交流行程。此次訪問雙方正式簽署合作備忘錄，象徵兩校在華語教育及國際人才培育上的合作關係邁入新階段。簽約儀式由元智大學中國語文學系主任何威萱代表簽署，黃智明、徐富美及李奇鴻等教師共同見證。

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何威萱主任表示，元智中語系與雒鴻大學已有良好合作基礎。去年暑假，中語系選派多位學生赴越南進行華語教學實習，學生在教學實務、跨文化溝通及國際視野方面皆獲得豐富收穫，也展現優異的專業素養與教學能力，深獲雒鴻大學肯定，進而促成此次合作備忘錄的簽署。

元智大學中語系表示，此次合作不僅是兩校國際交流的重要里程碑，更展現元智推動華語教育國際化的成果。未來雙方將持續深化合作，拓展學生海外實習與學習機會，共同打造兼具教學實務、文化理解與國際鏈結的華語教育合作平台，培育符合全球趨勢需求的新世代人才。