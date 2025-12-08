元智僑生野柳淨灘再逛廟口 實踐環保與體驗在地文化

元智大學僑生赴野柳淨灘，深化環保與文化體驗(元智大學提供)

元智大學日前帶領來自40名來自各國的僑生前往新北市野柳地質公園，舉辦「愛護環境淨灘活動」，參與僑生沿著海岸線撿拾瓶罐、塑膠碎片、海漂垃圾等廢棄物，透過親身參與了解海洋垃圾對生態造成的衝擊，也意識到維護環境需要長期且全民共同投入。

在淨灘任務結束後，學校也安排師生前往基隆廟口夜市，品嚐多樣化的在地美食。透過美食與文化體驗，僑生更深入感受臺灣的人情味與生活文化，加深對在地風土的理解。

元智大學軍訓室表示，本次結合野柳淨灘與基隆廟口參訪的活動，不僅強化學生對環境保護議題的認識，也創造跨文化交流的機會，有助境外生排解求學期間的壓力，促進多元學習並深化彼此間的情感連結。

僑生聯誼社社長、資訊英專三年級學生李佳玲分享，這次淨灘讓她深刻感受到「環保不是書本上的概念，而是每個人都能付諸行動的事情」。她表示，僑生們在清理環境的同時，也向野柳景區的遊客宣導垃圾分類及妥善處理的重要性，為守護臺灣美麗的海岸線盡一份心力。