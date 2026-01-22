元智大學三大領域 躍進THE世界前500大





英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）於1月21日公布最新「2026世界大學學科排名」，元智大學表現亮眼，在商管經濟（Business Economics）、資訊科學（Computer Science）與工程（Engineering）三大學科領域，皆進入全球前500大，顯示元智的教學與研究實力已獲國際肯定。其中，商管及資訊領域於「國際化」（International Outlook）皆榮登全台灣第一名，展現學校在國際師資、跨國研究合作以及國際學生組成等面向的高度國際化成果。

THE世界大學學科排名，係依教學、研究環境、研究品質、產學合作、國際化五大面向共計18個指標進行綜合評比，為全球最具影響力的大學排名。元智大學此次於多個關鍵學科同時獲得國際肯定，顯示學校在跨域教學、研發能量、國際連結等方面皆具穩健基礎與優異表現。

元智管院與日本慶應大學及學習院大學共同合作國際移動課程

校長廖慶榮表示，元智大學於去年底獲QS頒發亞太地區『國際化績效提升獎』（Global Engagement–Performance Improvement Award）。此次在THE學科排名中，不僅三大重點領域同時進入世界前500大，商管與資訊領域的國際化指標皆為全台第一，同時獲兩大主要大學排名機構的肯定，充分反映元智多年來深耕國際化策略的具體成果。

元智大學早自2002年起即全面推動雙語教學並積極招收境外學生，致力營造國際化的學習環境與校園氛圍。各學院均設有英語學士班，並設有校級國際書院，整合全校資源，提供更完善的國際化教育。尤其在外籍師資聘任方面，目前全校共有41位專任外籍教師，幾乎皆為編制內師資，占全校教師比例近14%，為全國最高。

元智大學榮獲 QS「國際化績效提升獎」，徐澤志副校長(左二)代表出席領獎

在商管領域，元智大學管理學院為國內第一個不分系的商管專業學院，並於2007年首設英語學士專班。透過持續推動全英語授課（EMI）、雙聯學位、國際企業實習與跨國研究計畫，吸引多元國籍學生與國際學者，成功打造高度國際化的學習與研究環境。2024年起更獲選為教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」之標竿學院，為北台灣唯一入選的私立大學管理學院。

在資訊與工程兩大學科領域，元智大學持續聚焦人工智慧、半導體、智慧製造、資通訊科技等前瞻領域，結合產業需求與跨域教學，提升研究影響力與學生就業競爭力，成功在全球高等教育舞台上占有一席之地。該校的資訊學院與電機通訊學院亦自2024年起同時獲選為教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」之重點培育學院。

元智大學表示，未來將持續以「國際化、跨領域、產學鏈結」為核心發展策略，持續精進教學與研究品質，深化與全球頂尖學研機構及產業夥伴的合作，培育具備全球視野與實務能力的人才，朝具國際影響力的教學與研究型大學目標邁進。



