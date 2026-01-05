元智大學人文社會學院英語學士班走入偏鄉校園 為學童開啟世界之窗





元智大學人文社會學院英語學士班學生前往桃園市觀音區保生國小，舉辦「New Year, New Page」文化交流活動，透過寓教於樂的方式，帶領國小學童在遊戲與互動中認識多元文化，引導國小學童在遊戲與對話中認識多元文化，現場氣氛熱絡，洋溢著學習與探索的喜悅。

活動以「世界文化體驗」為主軸，規劃日本、越南、緬甸及印尼等多個國家主題攤位，呈現各國的飲食、服飾與生活習俗。學童們穿梭於各攤位間，透過音樂猜國家、試喝特色飲品、欣賞傳統服裝及參與趣味小遊戲，親身感受不同文化的獨特魅力，展現對世界文化的高度好奇與投入。

學童在遊戲中認識異國文化

活動過程中，學童回饋熱烈。有小朋友開心地表示，第一次品嘗到緬甸奶茶，覺得相當美味；也有學童興奮分享，當天學會以四種不同語言說「新年快樂」，在輕鬆互動中累積難得的跨文化學習經驗。

此次文化交流活動不僅為偏鄉學童提供課堂之外的學習機會，也讓孩子們在遊戲中理解文化差異，進一步培養尊重與欣賞多元價值的態度。透過與大學生的跨文化互動，學童們拓展國際視野，也在心中種下探索世界與追逐夢想的種子。

學生透過遊戲認識緬甸文化

來自緬甸的林同學表示，看到小朋友對文化充滿好奇、眼神閃閃發亮，讓他深刻感受到活動準備的意義與價值；來自日本的當山同學則分享，透過與學童互動，學習如何用簡單易懂的方式介紹文化，對自身未來教學與溝通能力都有很大助益。

人文社會學院英語學士班陳勁甫主任表示，本次活動充分展現課程核心精神，結合語言專業、國際視野與跨文化溝通能力，鼓勵學生將課堂所學實際運用於社會服務中，落實「學以致用」的教育理念。元智大學人文社會學院英語學士班長期投入大學社會責任實踐，持續走入社區與偏鄉校園，透過文化與語言交流，為學童開啟通往世界的窗口，培養理解、尊重與合作的素養，為社會注入更多包容與多元的正向力量。



印尼學生介紹當地文化與特色

