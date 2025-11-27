元智大學以 AI 科技創新 勇奪2025台灣永續楷模大學





元智大學以 AI 科技創新、國際化治理與永續發展的整合成果，在「2025 第二屆台灣永續大學獎」中脫穎而出，一舉獲得「台灣永續楷模大學」及永續報告書「金級」兩項大獎，成為全臺少數在永續治理、科技應用與國際能見度三面向皆展現領導力的大學。校方表示，這項肯定彰顯元智多年推動永續的制度化成果，也凸顯其以 AI 強化永續管理、以國際化提升教育品質的模式，為臺灣高教提出全新示範。

此次獲獎主要奠基於三項核心成果的相互加乘，包括以 AI 技術深化永續管理與行政效率，展現智慧治理與永續推動的落地成效；國際化能見度全國領先，外籍教師比例高達11.9%，並搭配全球 Top 2% 師資及多元國際流動機制，彰顯教育全球競爭力；透過永續治理制度化、節能管理與社會共融推動，使永續成為全校文化與校園發展的重要基礎，展現元智在永續教育典範上的整體性成果。

元智大學以 AI 科技創新 勇奪2025 台灣永續楷模大學

順應全球淨零趨勢，元智從校務體系著手，建立跨單位協作模式與責任分工，將永續議題納入行政流程與策略規劃，形成全校參與的治理文化。透過能源管理、績效追蹤、資訊揭露及永續報告書制度，學校強化環境與社會責任，為此次獲獎奠下關鍵基礎。

面對全球教育競爭，元智近年積極強化國際化治理。校方推動雙語友善環境，成立「國際行政種子」團隊與跨單位窗口，並建置 International Faculty Support（IFS）專區，以制度化方式提升外籍教師與國際學生的行政服務效率。透過定期協作會議，能快速回應國際師生在校需求，提升行政效能與校園國際競爭力。

目前元智外籍教師比例達 11.9%，學者來自 17 國，其中 4 名教師入選 2025 年全球「Top 2% 頂尖科學家」，反映研究能量與國際接軌程度。外籍學生比例也突破 10%，學校並與多國合作推動雙聯學位、交換計畫及「千人出國專案」，大幅提升學生國際移動力。

此外，全球 3,187 名海外校友持續與母校保持緊密互動，透過分享會、交流活動等方式凝聚全球校友社群，成為支持學校永續發展的重要力量。

元智積極布局 AI 研究與人才培育，加入「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），並獲認可為「台灣人工智慧學校」（TAIA）桃竹苗區域認證中心，強化跨域人才鏈結與產業合作。教師入選《台灣人工智慧實戰解方精選50》五項產學案例，展現 AI 技術應用成果。

在產學鏈結方面，元智推動 AI University 實習生計畫，並獲微軟資料中心社區發展計畫支持，將 AI 技術導入智慧治理、醫療科技、智慧城市、能源管理與永續應用，成果在各類展會中受到關注，提升 AI 與永續整合的外溢效益。

校內行政服務亦全面導入 AI 與數位化，包括公文電子化、成績單申請、離校流程與會議報到等服務，讓校務行政更高效與永續。

元智長期推動社會責任與地方連結，透過「社會參與課程」與 USR 計畫回應社區需求，深化跨界合作。在校園方面，學校營造多元友善環境，包括性別友善廁所、全球交誼廳、穆斯林祈禱室與多元飲食選擇等措施。同時重視教職員福祉，提供宿舍、團保、健康檢查補助與托嬰合作等制度化支持。

元智大學強調，將持續以「創新教學、重點研究與社會關懷」為核心，打造多元、智慧、人文的永續校園，成為高度國際化的指標大學」為願景，深化永續治理、拓展國際鏈結並強化AI與科技創新能量，持續為臺灣與全球永續發展做出貢獻。



