元智大學僑生到野柳淨灘宣導環保

元智大學四十多位僑生在野柳地質公園淨灘，為保護環境盡一份心。（圖: 元智大學提供）

記者陳中興／桃園報導

四十多名元智大學僑生，日前在學校軍訓室規劃下，前往野柳地質公園淨灘，同學並向遊客宣導愛地球的環保觀念；一行人淨灘後到基隆廟口夜市品嚐美味的小吃及體驗獨特的廟口夜市文化。

元智大學學生聯誼社社長李佳玲表示，參與活動的僑生，沿著野柳海岸線撿拾瓶罐、塑膠碎片、海漂垃圾等廢棄物，她從淨灘活動中深刻感受到「環保不是書本上的概念，而是每個人都能付諸行動的事情」。

李佳玲說，僑生們在清理環境的同時，也向野柳景區的遊客宣導垃圾分類及妥善處理的重要性，請大家一起守護台灣美麗的海岸線。

元智大學僑生聯誼社四十多位同學在野柳淨灘，清出七大袋的垃圾。（圖:元智大學提供）

元智大學軍訓室主任黃茂盛表示，在淨灘任務結束後，軍訓室安排師生前往基隆廟口夜市，品嚐多樣化的在地美食。透過美食與文化體驗，僑生更深入感受台灣的人情味與生活文化，加深僑生對在地風土的理解。

元智大學表示，淨灘活動不僅讓境外學生走出課堂、深入認識台灣的自然之美，更提供實踐公共服務的機會，進一步培養僑生對社會參與的認同感與責任感。校方未將持續規劃更多讓境外學生深入體驗台灣自然與社會文化的活動，打造更友善、多元的校園環境。