元智大學圖書館推AI語音導覽 多語系定位導航提升使用便利

元智大學圖書館啟用AI導覽系統。方便使用者規畫使用的動線和位置。（照片元智大學提供）

記者丘安／中壢報導

為讓學校師生到圖書館更讓容易找到需要去的位置，元智大學十一日表示，該校的圖書館也推「AI 智慧語音導覽服務」；該校的資訊長王任瓚表示，導覽系統分「經典行程」與「精選行程」兩種模式，以多語系、智慧定位與互動方式，讓使用師生更容易掌握所在位置和規劃下一站路線。

越來越多的設施採用AI 智慧語音導覽服務，新屋區永安漁港的海螺文化體驗圖區也設有類似系統，讓前往民眾可以一起到附近景點去遊玩，十一日元智大學表示，該校的圖書館也推出「AI 智慧語音導覽服務」，以多語系、智慧定位與互動式讓到圖書館的師生們只需使用手機掃描入口 QR Code，即可啟動多語系語音導覽。

元智大學資訊長王任瓚表示，圖書館的導覽系統提供「經典行程」與「精選行程」兩種模式，支援影音與文字閱讀，多元內容設計滿足不同使用情境。目前館內共設置十一 個導覽景點，涵蓋建築、典藏與主題空間，參觀者可依需求自由排列路線，大幅提升導覽的彈性與便利性。

王任瓚指出，新導覽系統最大亮點，是導入 Location-based 定位與 AI 圖資辨識技術，可即時掌握使用者所在位置，並自動規劃下一站路線。使用者不再需要盯著複雜平面圖或確認方向，AI 就能提供最直覺的動線建議。這不僅降低首次造訪者的迷路感，也讓導覽體驗更流暢、更友善。