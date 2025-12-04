元智大學攜手倍力資訊 導入GCRS系統推動AI會計實務教學





元智大學與倍力資訊股份有限公司簽署「GCRS（Group Consolidated Reporting System）集團合併報表系統」捐贈合作，並同步進行授證與系統展示。此合作象徵學界正式引入產業級 AI 會計系統，為財會教育開啟全新的數位轉型里程碑。

GCRS 系統此次導入校園，將應用於元智大學的集團合併報表教學與研究，包括集團內部交易沖銷、稽核流程到財務分析，讓學生在真實情境模擬中培養資料思維、專業判斷與跨域整合能力。校方表示，在 AI 技術快速演進的今日，能將系統化工具融入課程，不僅提升學生的資料素養，也強化其在未來職場的決策能力。

與會人員合影

元智大學校長廖慶榮指出，這套獲企業廣泛採用的系統不只是教學工具，更是將產業前線知識轉化為「可教、可學、可研究」的關鍵平台。他強調，元智大學多年來積極推動 AI、國際化與跨域創新等策略，此次導入 GCRS 將使教學升級與研究能量更具競爭力。期待學生能會用、善用，更要負責任地使用科技。廖慶榮表示，學校也已將 GCRS 納入資安與個資保護流程，建立嚴謹的授權管理與資料倫理規範，確保教學與研究環境的安全與合規。

倍力資訊董事長許金隆則分享，GCRS 曾獲國際軟體競賽數位創新獎，並已被逾400家上市櫃企業採用。系統具備多來源資料整合、自動化合併、可追溯工作底稿及稽核檢核等功能，可完整呈現企業財務流程，協助學生實作從資料整理、合併沖銷到報表編製與分析，貼近產業需求，培育具備數位財會能力的新世代人才。

許金隆也透露，倍力資訊期待未來與元智在課程設計、企業實習、研究專題等面向展開深度合作，讓產學透過案例共創與成果回饋，建立正向循環，讓學界與業界互相成長。

元智大學近年來在研究表現與永續影響力持續受到肯定，於 2025 年 THE Impact Rankings 名列 301-400 名。學校並以體驗式教育推動品德培育與社會參與，多次獲教育部及各類永續獎項表揚。校方表示，未來將以此次捐贈為起點，建置案例庫與開放教學資源，推動更多產學合作與人才培育計畫，擴大社會影響力。



