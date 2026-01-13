元智大學攜手台灣人工智慧學校 成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心





隨著生成式 AI 快速改變職場生態，「具備 AI 基本判斷力」已成為各行各業不可或缺的核心能力。元智大學於 115 年 1 月 13 日舉行全校主管共識營中，正式與台灣人工智慧學校（AIA）簽署合作備忘錄，宣布共同成立「AIA 人才認證（AIATC™）桃竹苗區域認證中心」。未來將優先推動專為台灣職場設計的 AI 人才素養與專業能力認證制度，包含素養級（AIATCL™）、工程級（AIATCE™）及管理級（AIATCM™），協助在職人士進行再學習（Upskill）與轉職學習（Reskill），強化職場競爭力。

元智大學校長廖慶榮於致詞時表示，人工智慧的推動不應侷限於少數技術人員，應成為全體主管與同仁共同具備的核心數位素養。透過雙方的合作，學校推動行政與教學單位在不需撰寫程式的前提下，掌握 AI 的基本知識與實務應用。期許全校主管皆能通過 AIA 人才認證，成為臺灣第一所取得 AIA 認證的高等學府。

元智大學廖慶榮校長

元智大學進一步指出，AIATCL™ 認證的最大特色在於「不要求程式能力」，也不以特定工具操作為導向，而是聚焦於 AI 的核心概念、實務應用理解，以及使用過程中的風險與倫理判斷，強調「懂 AI、會判斷」，而非「會寫程式」。考試採中文命題，特別適合行銷、企劃、人資、編輯、專案管理等非工程背景的專業人士，有助於其在跨部門合作或 AI 專案討論中，建立清楚的溝通基礎與決策能力。

台灣人工智慧學校執行長陳伶志博士介紹台灣人工智慧學校

元智大學表示，該認證目前已廣泛應用於企業與政府部門培訓計畫，具備高度公信力。未來作為桃竹苗區域推動基地，學校將提供完善的行政支援與專業考場，大幅提升民眾取得證照的便利性，並協助企業解決 AI 人才辨識不易的痛點，進一步強化產學接軌與區域人才培育。

雙方將透過聯名宣傳與推廣活動，協助更多職涯工作者在 AI 時代建立關鍵判斷力，成為企業優先任用的重要人才。本次合作由台灣人工智慧學校執行長陳伶志博士與元智大學校長廖慶榮代表簽署，象徵雙方攜手深化 AI 素養教育與職場應用，展現共同推動人才培育的堅定承諾。



