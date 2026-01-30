元智大學新北分部動土 引領智慧醫護新高度、樹立永續教育地標

元智大學今（30）日於林口校區預定地舉行「新北分部興建工程動土典禮」，正式宣告跨足智慧醫療領域，開啟校務發展新里程碑。（圖／元智大學）

元智大學今（30）日於林口校區預定地舉行「新北分部興建工程動土典禮」，正式宣告跨足智慧醫療領域，開啟校務發展新里程碑。基地由遠東集團投入逾21億元打造，未來將成為結合「醫護教育＋智慧科技」的跨域人才培育重鎮。

新北市長侯友宜、遠東集團執行長王孝一、董事徐旭平、董事徐國安等核心團隊，以及元智大學校長廖慶榮率同副校長及一級主管等人共同出席，見證北台灣智慧醫護教育新地標的誕生。

新北市侯友宜市長表示，市府持續推動公有土地有效運用，結合大學與醫療體系資源，促成元智大學進駐林口設立新北分部醫護學院，回應高齡化社會醫療照護與專業人才培育的需求，同步提升新北市高等教育與公共服務量能。

元智大學廖慶榮校長指出，新北分部將作為元智大學醫護學院的重要基地，除提供醫藥衛生相關系所持續擴展所需空間，更將結合元智在資訊工程與數位科技的深厚基礎，發展AI診斷、遠距醫療及生醫數據分析，深化醫護教育與智慧科技的跨域整合，培育具前瞻視野的智慧醫療人才。

在校園規劃上，元智大學秉持「創新永續」理念，將新北分部定位為「公園中的大學」，保留約三千坪綠地並設置環校步道，與市民共享休憩空間，並串聯鄰近林口國民運動中心，打造健康生活廊帶。校區亦預留日照中心與「健康故事館」，未來提供高齡者日間照護與健康促進服務，落實大學社會責任（USR）。針對地方關切的交通議題，校方亦規劃人車分流設計，展現與社區共榮的用心。

元智大學表示，新北分部動土不僅象徵校務版圖的擴展，更是回應台灣邁入超高齡社會及醫護人力短缺的重要行動。在遠東集團全力支持，以及亞東醫院醫學中心級臨床資源的對接下，元智大學將整合醫護教育與智慧科技研發能量，以實際行動補足國家醫療量能，為台灣打造兼具科技深度與人文關懷的智慧醫護教育新典範。

