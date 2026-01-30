元智大學新北分部動土 規劃醫護學院合作亞東醫院

（中央社記者曹亞沿新北30日電）元智大學今天在林口舉行新北分部動土典禮，該校區將規劃為醫護學院，與亞東紀念醫院合作教學與臨床並進。市長侯友宜表示，盼將林口打造為AI與醫療重鎮。

侯友宜今天出席元智大學新北分部新建工程開工典禮，與元智大學董事會、遠東集團及亞東紀念醫院共同持鏟動土。侯友宜致詞表示，這不僅是元智大學校舍興建，更是為了因應超高齡化社會。市府持續推動公有土地有效運用，促成元智大學進駐林口設立新北分部醫護學院，未來新校區將以「智慧醫療」為核心，培育跨領域醫護人才。

元智大學介紹，新北分部將規劃為醫護學院，興建教研大樓及學生宿舍，設有護理學系、醫學研究所及生物科技與工程研究所，並與亞東紀念醫院合作，建構教學與臨床並進的培育模式，未來也規劃增設學士後護理系、語言治療學系及長期照護研究所，預計116年底完工，117年正式營運。

侯友宜也指出，林口除了醫療教育資源將升級之外，近年發展也逐步到位，已匯聚新創園區、國際媒體園區等產業能量，市府並規劃推動「新北國際AI+智慧園區」，將林口打造為北部腹地最大的AI科技城。（編輯：張銘坤）1150130