元智大學新北分部工程動土 侯友宜：打造AI醫療重鎮 照護資源再升級

新北市長侯友宜三十日出席「元智大學新北分部」新建工程開工動土典禮。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市政府攜手元智大學，啟動「元智大學新北分部」興建計畫。三十日新北市長侯友宜出席「元智大學新北分部」新建工程開工動土典禮，與元智大學、遠東集團及亞東紀念醫院共同見證林口醫療教育發展的重要里程碑。侯友宜說，期待醫護學院早日完工，吸引年輕人就近入學，畢業後投入在地醫療體系，共同守護市民健康。

侯友宜表示，這不僅是元智大學校舍興建，更是新北市因應超高齡化社會，提升在地生活品質的重要大事。市府透過用地活化策略，促成元智大學進駐林口，拓展醫護量能與智慧醫療教育，足稱產官學合作典範。未來新校區將以「智慧醫療」為核心，結合科技應用與照護訓練，期望為新北市及國家培育跨領域優秀醫護人才，也為林口醫療及教育發展完成的最後一塊拼圖。

侯友宜提到，新北市的長輩人數已超過八十萬人，長者照護是未來的一大挑戰，因此特別感謝遠東集團長期貢獻新北，不論是在疫情期間並肩作戰度過難關，還是T-Park台北遠東通訊園區吸引Google進駐，在在推動城市繁榮。未來，元智大學醫護學院的「教育端」與亞東紀念醫院的「實踐端」，會一條龍的為新北市打造優質的「安居樂業」環境，長輩更能在地安養。

致詞中，侯友宜回顧在新北服務的十六年來，致力推動教育發展，見證林口區人口翻倍成長至十三多萬人。因應人口發展趨勢，任內陸續成立新林國小、東湖國小及南勢國中，並預留「文小五」用地，成功吸引康橋、馬禮遜等國際學校進駐。

元智大學新北分部將規劃為醫護學院，興建教研大樓及學生宿舍，除設有護理學系、醫學研究所及生物科技與工程研究所，並與亞東紀念醫院合作，建構教學與臨床並進的培育模式，符合新北市未來產業需求。