元智大學新北分部 動土

新北市長侯友宜30日出席元智大學新北分部興建工程動土典禮，提到是他服務新北16年來，為林口醫療教育發展完成的最後一塊拼圖。（吳嘉億攝）

元智大學30日於林口區學校預定地舉辦新北分部興建工程動土典禮，新北市長侯友宜、元智大學校長廖慶榮等人出席，宣告將投入逾21億元、跨足智慧醫療領域，打造醫護教育加智慧科技的跨域人才培育重鎮。侯友宜致詞表示，醫護學院設立滿足高齡化社會醫療照護與專業人才培育的需求，是他服務新北16年來，為林口醫療教育發展完成的最後一塊拼圖。

侯友宜指出，擔任副市長到市長迄今16年，林口從不到8萬人口增至13萬多，見證蓬勃發展與成長過程。在教育區塊上，新林國小、東湖國小及南勢國中等規畫及建校，並預留「文小五」用地，還成功吸引3所國際學校進駐。

侯友宜說，元智大學的醫護學院能在林口落腳，新北不只提供教育教育資源，還有AI產業、科技、媒體等產業園區進駐，感謝校方與新北並肩作戰，在此創辦醫護學院，對於新北快82萬的長輩人口來說，需要更多的照顧與醫護資源，感謝校方在林口設立醫護分校，幫助新北，讓長者能夠安心養老、在地生活。

廖慶榮表示，新北分部將作為元智大學醫護學院重要基地，除提供醫藥衛生相關系所持續擴展所需空間，更將結合元智在資訊工程與數位科技的基礎，發展AI診斷、遠距醫療及生醫數據分析，深化醫護教育與智慧科技的跨域整合，培育具前瞻視野的智慧醫療人才。

元智大學說明，校園規畫將分部定位為「公園中的大學」，保留約3千坪綠地並設置環校步道，與市民共享休憩空間，並串聯鄰近林口國民運動中心，打造健康生活廊帶。校區亦預留日照中心與「健康故事館」。