元智大學薄膜生物感測技術奪國家新創獎 站上美國頂尖新創舞台展現研轉實力





元智大學工程學院院長孫一明教授主導的「薄膜生物感測器」跨領域研發團隊，攜手美國聖母大學（University of Notre Dame）張學嘉講座教授、玉山學者，共同開發創新薄膜生物檢測技術，榮獲臺灣生醫新創領域最高榮譽，第22屆「國家新創獎」創新醫材與診斷技術類學研新創獎。該團隊日前亦受邀赴美參與喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）年度旗艦級新創計畫 CREATE-X program，站上國際頂尖創投與新創舞台，充分展現元智大學將學術成果成功轉化為具商業應用價值技術的卓越實力。

廣告 廣告

本次獲獎團隊展現高度跨領域整合能量，由工程學院院長孫一明主導核心薄膜設計與探針改質技術，醫護學院生物科技研究所黃麗芬教授負責生物探針設計與驗證，化學工程與材料科學系張幼珍副教授負責商業化原型機台開發，並由林以楠博士統籌專案整合與執行。團隊核心成員亦包含化材系莊介寧、郭許宏等元智大學學生，負責薄膜製作與檢測方法開發，讓研發與人才培育同步並進，成果豐碩。

元智大學微流體薄膜生物感測器第四代原型系統

該項薄膜生物感測技術結合工業設計與智慧醫療應用，其生物檢測機台與薄膜感測生物晶片，皆在台灣具備量產實力的高品質協力廠商支持下完成，從關鍵元件、外觀造型到機構設計，全面落實「Made in Taiwan（MIT）」。同時，元智團隊亦自主開發具量產潛力的原位合成均質薄膜感測元件與可規模化製造的微流體生物晶片感測器，透過多樣化檢測探針設計，能有效克服傳統診斷技術耗時、成本高昂的限制，達成快速、精準且具成本效益的基因檢測。

此技術未來可廣泛應用於臨床醫療、食品安全、疾病預防及環境監測等領域，並與聯合國永續發展目標（SDGs）高度契合，兼顧科技創新與社會責任。

針對此次榮獲國家新創獎，孫一明院長表示，學術研究不應僅止於論文發表，更重要的是走出實驗室，轉化為能解決市場痛點的產品。此次獲獎關鍵在於團隊導入「平台化思維」，將技術定位為可擴充的診斷平台，只需更換不同生物探針，即可因應多元應用場域，展現高度商業可行性與產業對接潛力。

在獲得國家新創獎肯定之前，該技術已於國際舞台嶄露頭角，曾榮獲「亞洲匯流創新競賽（CIC Asia）」首獎，並受邀參與美國喬治亞理工學院 CREATE-X Demo Day，直接向全球投資人展示成果，驗證其海外市場競爭力。

長期參與技術研發與商業化歷程的研究人員郭許宏指出，產品化過程與純學術研究大不相同，必須面對成本、良率及使用者體驗等挑戰，需仰賴跨領域合作才能完成。他期盼透過國家新創獎與相關競賽經驗，為有志將學術成果推向產業的研究團隊提供借鏡。

元智大學「薄膜生物感測器」團隊特別感謝徐有庠紀念基金會、徐元智先生紀念基金會提供研發與差旅經費支持，以及遠東新世紀公司在技術諮詢上的協助。未來，元智大學將持續深化產學研合作，推動生醫新創技術發展，讓臺灣的研發能量在國際市場持續發光發熱。



更多新聞推薦

● 不出席立院專案報告 潘孟安：蔡、馬、扁政府都婉拒，非單一政黨主張