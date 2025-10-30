元智大學陳彥彰作品《靠杯》 獲英國世界前瞻設計獎季度最大獎





元智大學資訊傳播學系陳彥彰老師以其創意作品《靠杯》榮獲英國 World Front Design Award（WFDA 世界前瞻設計獎） 季度最大獎 Grand Prize – The Best Design of Season，以融合台灣庶民語言文化與社群創意設計的作品，在國際舞台上脫穎而出，展現台灣文化的獨特魅力與創意能量。

WFDA 世界前瞻設計獎由英國環球藝術集團（Global Arts Group）主辦，是一項專為全球藝術家與設計師設立的國際級獎項，旨在表揚在藝術與設計領域中具備創新精神與社會影響力的作品。該獎項鼓勵跨領域創作，涵蓋建築與城市設計、傳達設計、產品設計、媒體藝術、體驗設計等多個領域，被譽為國際設計界的重要指標之一。

元智大學陳彥彰老師以其創意作品《靠杯》獲英國世界前瞻設計獎（WFDA）季度最大獎。

陳彥彰老師的得獎作品《靠杯》，以台灣日常語言文化中的「發語詞」為靈感，結合設計幽默與文化思考，創造出兼具趣味與深度的社群行銷設計。作品以台灣博物館（十三行博物館與黃金博物館）推出的文字造型陶瓷杯為載體，透過「哇」、「唉」、「蛤」等具口部首的中文感嘆詞，呈現台灣人在數位通訊中常見的「語助詞文化」。這些看似簡單的文字，實際上構成了網路交流中不可或缺的情感符號。

陳老師以此文化現象為創作出發點，將其轉化為設計語言，提出「讓讚嘆不只停留在八卦與情緒，走進博物館去讚嘆歷史的流金歲月，讓裝滿壓力的杯子倒空吧！」的創意概念，透過設計引導觀眾思考情緒表達、文化轉譯與生活態度的關聯。

陳彥彰表示，作品《靠杯》不僅是一項設計創作，更是一場關於語言與文化的再詮釋實驗。他長期關注「文化轉譯設計」與「社群媒體敘事」等議題，並將台灣庶民幽默融入當代社群語言之中，讓地方文化以創意設計的形式走向國際舞台，展現台灣設計兼具深度與人文溫度的獨特魅力。

元智大學資訊傳播學系指出，陳彥彰老師的作品充分展現跨領域整合與創新設計的思維，呼應本系強調「文化、科技與傳播」融合的教育理念。此次獲獎不僅肯定了陳老師的創作實力，也展現元智大學在培育具備國際視野與文化深度的創意人才方面的卓越成果。



