元智大學陳彥彰老師以《月光盤》 獲英國世界前瞻設計獎（WFDA）季度最大獎





元智大學資訊傳播學系陳彥彰老師，以作品「月光盤（Moonlight Plate）」榮獲英國 World Front Design Award（世界前瞻設計獎）2025 冬季季度最大獎（Grand Prize of Winter Season）。這也是他繼2024年第三季以「靠杯」社群創意奪下同獎項後，再度獲獎，展現台灣設計在文化深度與當代創新上的國際競爭力。

陳彥彰21日表示，「月光盤」以極薄骨瓷窯燒，運用其高度透光特性，作品的創作靈感源自中秋節「吃月餅」的儀式感逐漸被烤肉文化取代，設計團隊重新詮釋中秋團聚的文化意象，讓月光成為凝聚家庭情感的象徵。「月光盤」在中秋過後仍可作為小夜燈使用，讓節慶意象延伸至日常生活。

元智大學陳彥彰老師以其創意作品《月光盤》獲英國世界前瞻設計獎（WFDA）季度最大獎

作品兼具「可食用」與「實用性」，使器物同時扮演餐具、情感載體與生活燈飾的多重角色。World Front Design Award 評審指出，「月光盤」不僅在造型與工藝上展現高度完成度，更具備清晰且動人的敘事能力，成功結合東方文化、材料科技與當代生活情境，讓設計不只停留在形式層次，而是真正走進消費者的生活，展現其前瞻性與國際視野。

值得一提的是，「月光盤」源自陳彥彰老師設計教育與產學實踐的長期累積成果。讓設計不僅存在於課堂，而是能實際應用並創造價值，也為學生示範設計教育與產業、市場之間的連結可能。

此次陳彥彰老師再度奪下季度最大獎，也顯示台灣設計在國際舞台上已逐步從新銳角色，轉為能穩定輸出、持續創新的重要力量。從文化挖掘、材質運用到生活情境的再定義，「月光盤」展現出台灣設計細膩而深具哲思的特質。

元智大學表示，未來將持續以「讓設計回到生活」為核心理念，深化文化與當代生活的連結，透過跨領域合作與教學實踐，持續推動台灣設計走向國際，讓世界不只看見台灣設計，也真正理解其價值。



