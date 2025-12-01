元智大學『販骨』奪桃園設計金獎 U-start募百萬傳承原民工藝

元智大學學生組隊創新計畫，獲資金挹注累積百萬元。（照片元智大學提供）

記者丘安／中壢報導

元智大學學生創業團隊「販骨（Bone Accessory）」，參加U-start創新創業計畫，獲得新台幣100萬元的創業資金挹注； 一日團隊代表王荏柏表示希望讓大眾對原民文化與藝術美學，有更多地感動與理解，未來將持續展現原住民的生命力，傳承文化與創新力量。

由元智大學管理學院曾詠青老師跨域指導學生創業團隊「販骨（Bone Accessory）」，參加U-start創新創業計畫暨U-start原漾計畫，團隊累計獲得新台幣100萬元的創業資金挹注，並獲「2025桃園設計獎」，勇奪「多元族群設計類」企業出題、學生類《金獎》。

「販骨」團隊由元智大學資工系王荏柏、林石侑家及陳宇翔三位同學組成。團隊成立初衷是為解決原住民傳統獸骨工藝在年輕世代面臨失傳的危機。團隊代表王荏柏表示，我們以「文化復興」為核心，將合法且可追溯來源的骨材，轉化為符合現代美學的時尚飾品，融合泰雅族傳統工藝與現代飾品設計的創作理念，讓大眾對原民文化與藝術美學，有更多地感動與理解，未來將持續展現原住民的生命力，傳承文化與創新力量。

指導老師曾詠青表示，『販骨』團隊的成功，是元智大學管理學院推動跨域創新的前導實驗。學生們從泰雅文化為起點，融合傳統骨飾工藝、加入環保永續的精神，不僅在設計上展現對文化永續的理解，也展現跨領域整合的創意能量與創業家精神。