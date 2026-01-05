元智大學New Year, New Page 帶偏鄉學生暢遊國際

學生透過遊戲認識越南文化 (元智大學提供)

學童在遊戲中認識異國文化。 (元智大學提供)

學生透過遊戲認識越南文化 (元智大學提供)

元智大學人文社會學院英語學士班學生前往桃園市觀音區保生國小，舉辦「New Year, New Page」文化交流活動，以「世界文化體驗」為主軸，規劃日本、越南、緬甸及印尼等多個國家主題攤位，呈現各國的飲食、服飾與生活習俗。學童在攤位上透過音樂猜國家、試喝特色飲品、欣賞傳統服裝及參與趣味小遊戲，親身感受不同文化的獨特魅力，展現對世界文化的高度好奇與投入。

人文社會學院英語學士班陳勁甫主任表示，本次活動充分展現課程核心精神，結合語言專業、國際視野與跨文化溝通能力，鼓勵學生將課堂所學實際運用於社會服務中，落實「學以致用」的教育理念。

廣告 廣告

元智大學表示，此次文化交流活動不僅為偏鄉學童提供課堂之外的學習機會，也讓孩子們在遊戲中理解文化差異，進一步培養尊重與欣賞多元價值的態度。透過與大學生的跨文化互動，學童們拓展國際視野，也在心中種下探索世界與追逐夢想的種子。

來自緬甸的林同學表示，看到小朋友對文化充滿好奇、眼神閃閃發亮，讓他深刻感受到活動準備的意義與價值；來自日本的當山同學則分享，透過與學童互動，學習如何用簡單易懂的方式介紹文化，對自身未來教學與溝通能力都有很大助益。