元智家訪日熱鬧登場 傾聽家長意見優化教育品質





元智大學重視家長聲音，年度重點活動「家長訪校日」今（15）日溫馨舉行，今年吸引近300位家長參與。活動以「學系班巡禮」及「校長有約暨答客問」為主軸，讓家長深入了解學校辦學理念、課程特色與校園環境，同時也成為校方蒐集意見、精進校務的重要平台。

活動於下午一點由「學系班巡禮」揭開序幕，家長分別走訪各系所，由系主任及教師介紹課程規劃、教學特色與學習地圖，並透過現場交流了解學生在校的學習與生活情況。教師也與家長分享如何協助學生建立良好學習態度、提升學習成效，並共同探討未來發展方向。其後安排參觀校內生活與教學設施，家長亦提出多項建議，成為校務改善的重要參考。

元智大學梁韵嘉國際長進行國際交流分享

「校長有約暨答客問」活動於六館一樓有庠廳舉行，由弦樂社優美演奏揭開序幕。元智大學校長廖慶榮率領各院院長及行政主管出席，並向家長分享學校近期獲得的各項殊榮與校務發展成果。他表示，元智大學近年在招生、國際化與競賽成果皆表現亮眼，繁星推薦連續三年滿招、申請入學連續兩年獲全國綜合大學第一，114學年度分發入學亦滿招；112至114學年度連續三年獲教育部「學生雙語化學習計畫」補助，並由管理學院獲評「EMI標竿學院」、電通與資訊學院為「EMI重點培育學院」。學校推動「千人出國計畫」，與卡加利大學、加州爾灣大學、南丹麥大學及波隆納等大學合作。

元智大學「家長訪校日」，今年吸引近300位家長參與

此外，科研競賽表現出色，囊括2025 年 ISARCH Awards 國際競賽中一舉奪下四項大獎，、2025 NeurIPS 機器學習挑戰賽金牌、2025 MUSE Awards 金銀獎與 2025 Net Zero Tech 國際競賽第二名。元智亦獲2025國家企業環保獎銅級、TSAA永續行動獎兩銀一銅及「QS 2025 亞太區國際化績效提升獎」。校方亦完善校務建設與服務，包括提供元智至內壢站接駁資訊，並預計於115至117年間陸續啟用半導體中心、環科大樓、學生機車停車場及新北分部新建工程。

元智管理學院與家長分享課程規劃、教學特色等

學務長劉宜君表示，今年家長最關心的議題集中在學生宿舍等相關問題，校方主管也逐一回應。期望元智的教育能成為學生未來職涯與人生道路上最堅實的力量。



