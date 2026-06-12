元智攜手越南雒鴻大學簽署MOU 培育國際華語人才

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元智大學中語系與越南雒鴻大學簽署合作備忘錄，加強交流，培育具備跨文化溝通能力與國際競爭力的華語人才。（照片元智大學提供）

（另開新視窗）

記者丘安／中壢報導

元智大學中國語文學系十二日表示，近日與越南雒鴻大學簽署合作備忘錄，兩校除在教學及課程合作外，也希望攜手培育具備跨文化溝通能力與國際競爭力的華語人才。

元智大學中國語文學系十二日發佈新聞稿指出，為深化國際華語教育合作與拓展師生交流網絡，元智大學中國語文學系近日與越南雒鴻大學簽署合作備忘錄，希望未來兩校能持續深化合作，拓展學生海外實習與學習機會，共同培育符合全球趨勢需求的新世代人才。。

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元智大學中國語文學系何威萱主任表示，元智中語系與雒鴻大學已有良好合作基礎。去年暑假，中語系選派多位學生赴越南進行華語教學實習，學生在教學實務、跨文化溝通及國際視野方面皆獲得豐富收穫，也展現優異的專業素養與教學能力，深獲雒鴻大學肯定，進而促成此次合作備忘錄的簽署。

元智大學中國語文學系也指出，這次合作不僅是兩校國際交流的重要里程碑，更展現元智推動華語教育國際化的成果。未來雙方將持續深化合作，拓展學生海外實習與學習機會，共同打造兼具教學實務、文化理解與國際鏈結的華語教育合作平台，培育符合全球趨勢需求的新世代人才。