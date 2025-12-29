「元智海豚號」啟航 推 RPG自主學習競賽

元智大學寒假推出創新自主學習活動，邀請學生及職員組隊，在七週內挑戰五大技能關卡





隨著全台大專院校陸續迎來史上最長寒假，長達近兩個月的假期如何不被「躺平」虛耗，成為校園關注議題。元智大學國際語言文化中心今年寒假推出創新自主學習活動，以遊戲化機制顛覆傳統寒假作業，結合線上平台 Hahow for Campus 與隆中向上教育基金會，合作打造「就業力升級任務 START」競賽，邀請學生組隊登上虛擬冒險船「元智海豚號」，在七週內挑戰五大技能關卡。

元智大學採行「16+2 週」彈性學制，期末考後緊接兩週自主學習週，校方將自主學習轉化為角色扮演式 RPG 挑戰，設計「技能港口」、「語言群島」、「數位浪潮」等學習地圖。參賽隊伍須在規定期間內累積課程觀看時數與積分，透過互相督促與競賽模式，不僅能換取實體獎項，同時鍛鍊團隊協作、自我管理與職場軟實力。

國際語言文化中心主任陳信宏表示，長假是影響學生競爭力差距的黃金期，而學習不該只是線上被動「看課」，更應透過遊戲化策略引發主動探索。他指出，本次內容涵蓋 AI 工具使用、投資理財、永續發展與外語等領域，期望學生能善用假期充實技能，「透過競爭機制和同儕陪伴，學生學習動能會完全不同。」

今年活動也首次邀請校內行政與教職員開放報名，形成跨角色的「師生共學、職員也能競技」學習風氣，創造全校自主學習文化新樣貌。目前活動已進入報名高峰，預期將有約 300 位學生及職員參與，為寒假揭開一場知識與成就感交織的冒險旅程，同時展現元智大學在數位自主學習推動上的持續創新。



