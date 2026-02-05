元智產學打造「資安欺敵誘捕」平臺 提升企業防禦力

元智大學攜手竣盟科技打造「資安欺敵誘捕」產學合作平臺，圖右為元智大學資工系魏得恩老師，左為竣盟科技鄭加海總經理。(元智大學提供)

因應勒索軟體、供應鏈滲透與零日漏洞攻擊日益頻繁，元智大學與竣盟科技攜手推動「資安欺敵誘捕（Deception Technology）」產學合作計畫，結合學術研究與產業實務，共同打造可跨產業落地的實戰型資安防護與演練平臺，以真實企業攻擊情境為核心，涵蓋製造、科技及金融供應鏈等高風險環境，發展可部署的欺敵誘捕流程、技術整合架構與應變演練模式，提升企業主動防禦能力。

元智大學資工系助理教授魏得恩表示，透過將欺敵誘捕技術整合企業SIEM、SOC與EDR系統，可在攻擊者尚未接觸核心系統前，引導其進入仿真環境進行偵測與行為分析，大幅降低零日漏洞、橫向移動與供應鏈滲透風險。他強調，此合作強調「主動誘敵、提早發現、精準回應」，將研究成果直接對應企業實務需求。

廣告 廣告

竣盟科技總經理鄭加海指出，企業並非缺乏資安工具，而是在攻擊發生時缺乏即時情資與判斷依據，透過此合作，可驗證欺敵誘捕在不同產業與資安成熟度下的部署策略，將觀測經驗轉化為可演練、分析與持續優化的防禦模型。

在合作架構下，元智大學師生將結合竣盟提供的軟硬體平臺，針對中小企業及其供應鏈風險，進行協防建置與預防性演練，建構具示範價值的「產學聯防」實務場域。雙方也將規劃企業級訓練課程與實戰能力培育，讓欺敵誘捕技術從研究落地至企業日常營運，成為新世代主動防禦的重要基石。