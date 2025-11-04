元智管理學院啟動「領路人計畫」 半導體與AI業師團助學生職涯導航





為深化產學鏈結、強化學生職涯引導，元智大學管理學院正式啟動「領路人計畫（Mentorship Program）」，建立長期的職涯導師網絡，協助學生提前探索職涯方向、縮短學用落差。首發團隊「半導體與人工智慧應用產業業師團」邀集來自產業界、學界及校友圈的菁英共同參與，為計畫揭開序幕。

元智大學副校長徐澤志4日指出，學校正積極籌備「半導體中心」，而半導體與人工智慧應用產業涵蓋上下游多元領域，從理工、資訊到管理、財會、乃至人文與社會專業，皆是不可或缺的人才。透過跨域合作與創新思維，才能加速產業的價值創新。副校長盧秋玲補充，管理學院已規劃師生未來進駐半導體中心，並與企業緊密合作，導入管理思維與全球策略能力，培育兼具專業與國際視野的人才。

元智大學徐澤志副校長（左）頒發贈書予力成科技品管副處長、同時為1111人力銀行職涯專欄作家的彭美森

管理學院院長黃敏萍表示，「領路人計畫」不只是導師制度，更是推動「學習 × 實踐 × 連結」的核心平台。透過企業業師與校友的參與，為學生提供跨世代的職涯導航，實現經驗傳承與產業實踐的融合。首屆計畫邀請24位業師，橫跨半導體、人工智慧科技、智慧製造等前沿領域，協助學生掌握產業趨勢、了解職場文化，並建立清晰的職涯藍圖。

業師團陣容堅強，包含現任於國際大廠NVIDIA、AMD的校友，以及來自大量科技、力成科技、中華精測、志聖工業、迅得機械、泓格科技、南茂科技、倢鋒科技、蔚華電子、聯發科技等上市櫃企業的高階主管與產業專家。其中包括前數位發展部數位產業署署長、全國工業總會秘書長呂正華、大量科技董事長王作京、元勛電子科技董事長胡玉屏、蔚華電子董事長秦家騏、倢鋒科技董事長林竑源，以及IBM雲端事業群合夥人盧司堃等具代表性產業領袖。

元智大學盧秋玲副校長（左）頒發證書予大量科技董事長王作京

計畫主持人、產學副院長羅懷均指出，此計畫是學院「三導師制度」的重要一環，未來將導入預約系統，讓學生能與業師進行一對一深度諮詢。同時規劃共時授課與企業實習機會，結合產業知識與實務操作，讓學生在學期間即能接軌職場。

現任力成科技品管副處長、同時為1111人力銀行職涯專欄作家的彭美森校友分享，業師不僅是技術的傳授者，更是學生職涯的「陪跑員」。透過分享職場經驗與實務案例，幫助學生培養決策思維、避開職場陷阱，提早適應未來挑戰。

黃敏萍院長強調，未來管理學院將持續擴展「領路人計畫」的業師團規模，涵蓋更多產業領域，打造跨世代、高互動的職涯培育生態系。期盼每位學生都能透過這個平台鏈結產業資源，開啟邁向頂尖職涯的第一步。



